MinTransporte a los taxistas: "no se van a prohibir las plataformas y tampoco bajará el precio del combustible"

En la mañana de este miércoles, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el Gobierno está firme en que no bajará los precios de los combustibles y tampoco prohibirán las plataformas digitales de transporte.



Estas declaraciones son un fuerte mensaje a los taxistas que están realizando este miércoles un paro a nivel nacional, pues exigen el control a la piratería, la prohibición de plataformas y que se frenen las alzas de combustible.



En diálogo con Blu Radio, el Ministro aseguró que por ningún motivo se bajará el precio de la gasolina, que por el contrario, seguirá incrementado como se ha venido presentando en los últimos meses.



"El equipo económico del Gobierno ha fijado una política en el tema de los precios de la gasolina, el Diesel y la transición energética. En materia de la gasolina, he dicho que los precios tienen que seguir incrementándose en razón de la situación del Fondo del Combustibles, pero no hay ninguna posición de bajar los precios, por el contrario, van a seguir incrementando", manifestó Reyes.



De igual forma, el ministro de Transporte aseguró que no se pude prohibir las plataformas de movilidad, sin embargo, dijo que sí hay que regularlas y el Gobierno está abierto al diálogo, "pero sin bloqueos".



"En Colombia no se pueden prohibir las plataformas, perse, hay que regularlas y en lo que hace al sector de transporte, pues hemos hecho una propuesta de sentarnos a la mesa; esto no es excluyendo, sino incluyendo cómo vamos a resolver el tema (…) Bienvenida la protesta social, pero sin bloqueos", añadió Reyes en diálogo con Blu Radio.



Cabe recordar que el martes 21 de febrero, los líderes del paro de taxistas que se reunieron con el Gobierno Nacional, se levantaron de la mesa de diálogo por considerar que no había garantías.



Luego del encuentro, que duró solo unos minutos, miembros de los gremios confirmaron que mantenían en firme la convocatoria de paro para este miércoles en diferentes ciudades del país.