Paro de taxistas en Cali: todo lo que debe saber sobre la movilización de este miércoles

Cerca de 6000 taxis de Cali saldrán hoy a las calles para manifestarse y exigir garantías para cumplir su labor, en medio de una polarización al interior de este gremio.



De acuerdo con Jhony Rangel, director del gremio la ‘Mancha Amarilla’ de Cali, han circulado rumores de que esta manifestación se hace debido a que se está en contra del gobierno actual, pero, el directivo ratificó que no es así.



“Nosotros también le hicimos protesta al señor Iván Duque, a Juan Manuel Santos y hasta a Álvaro Uribe, lo que pasa es que ya hemos agotado las vías del diálogo con el Ministerio de Transporte y hasta con el mismo presidente Gustavo Petro”, dijo Rangel.



De acuerdo con el directivo gremial, debido a estos mal entendidos, en Cali solo manifestaron su apoyo a la jornada 6000 taxistas de los 16.485 que hay en total. Las exigencias que plantean quienes saldrán a protestar son aspectos como el control a la piratería y que se frenen las alzas de combustible.



“Tendremos 85 coordinadores divididos en la manifestación para tratar de que se respete el plan tortuga y que no tengamos algún tipo de infiltración. Saldremos desde las 5:00 a.m. pero no tenemos una hora definitiva para terminar nuestra manifestación”, recalcó el líder de la ‘Mancha Amarilla’.



Algunos de los puntos desde donde partirán los taxistas son Sameco, Menga, Ciudad Jardín, Avenida Cañasgordas, Alfonso López, entre otros

El experto en movilidad James Gómez indicó que esta movilización sin duda será nutrida y que generará que en algunos puntos se presenten congestiones.



“Estas manifestaciones alteran la correcta movilidad de los caleños. Además, como no se prestará en gran parte este servicio de transporte formal, entonces no se podrán mover miles de caleños para ir a sus destinos”, comentó Gómez.



Asimismo, Henry Martin, experto en movilidad, señaló que, al consultar la opinión de algunos conductores de taxi de la ciudad, paradójicamente, muchos manifestaron que no están de acuerdo con la realización de esta jornada.



“Ellos me decían que no estaban de acuerdo porque eso lo que hacía es sumar al descontento que tienen los caleños por el mal servicio de muchos taxistas, ya que algunos tienen el vehículo en malas condiciones, no respetan los semáforos y juegan con la vida de la persona que transportan”, narró Martin.



El experto comentó que controlar esta jornada será una labor dispendiosa para las autoridades de la ciudad, pero que, de acuerdo con lo manifestado con los taxistas, se espera que se genere el menor impacto posible a la movilidad de los caleños.



Por otra parte, el también experto en movilidad y docente, Darío Hidalgo, al referirse a una de las razones de la protesta (la piratería), opinó que erradicar la ilegalidad es una labor difícil.



“El control de esto es complejo y yo creería que el futuro se deberá optar por la convivencia con las nuevas oportunidades de prestación del servicio de transporte con el taxi. Por ejemplo, algunas plataformas ya tienen la opción de vincular taxis formales”, recalcó Hidalgo.



Al respecto, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, resaltó que es posible que se presenten traumatismos en la movilidad de la ciudad, pero que se han dispuesto varios agentes de tránsito para minimizar el impacto de la jornada.



“Buscaremos mantener las garantías de movilidad para los caleños, es posible que en el transcurso del día tengamos que hacer desvíos. La recomendación es tener paciencia, planificar los viajes y estar atentos a las informaciones de la Alcaldía”.



A su turno, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, aseveró que “no se van a permitir bloqueos, bajo ningún motivo dejaremos que se afecte la movilidad cotidiana de los caleños. En todos los puntos habrá gestores de convivencia y agentes de Policía para responder en caso de que se altere el orden público”.



Cancelación de clases en colegios

Debido a esta manifestación, algunos colegios privados de la ciudad han optado por cancelar sus clases.



Por otra parte, en cuanto a las instituciones públicas de la ciudad, la Secretaría de Educación informó que las clases siguen con normalidad, pero, se cancelará el servicio del PAE y el transporte escolar.



”Tendremos clases pero sin la prestación de los alimentos escolares y el transporte, es muy importante que todas las instituciones educativas estén en la disposición de la prestación del servicio y que los padres de familia acompañen este trabajo”, dijo el secretario de Educación, José Darwin Lenis.