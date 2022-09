Ministros de Defensa de Colombia y Venezuela acordaron mesa de diálogo para la frontera

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reunió este sábado con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, para abordar temas relacionados con la apertura de la frontera entre ambos países, la cual se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre.



En la reunión, que se realizó en el Estado de Táchira, en territorio venezolano, Velásquez y Padrino no solo ultimaron los detalles para la apertura del paso fronterizo este lunes, sino que también definieron crear una mesa de diálogo entre ambos países para buscar solución a los problemas de seguridad que afectan a ambas naciones.



Al respecto, Velásquez y Padrino determinaron que la mesa de trabajo será liderada por los viceministerios de los dos países, esto con el fin de trabajar en un cronograma conjunto que permita definir labores de cara a la situación que estaría perjudicando a la comunidad en niveles, sociales, educativos y de salud.



"Hablamos sobre los primeros pasos que debemos dar en este proceso de restablecimiento de las relaciones, pero también desde el aspecto de los ministerios de Defensa, y de las relaciones militares y de Policía. Las relaciones entorno a los temas de defensa y seguridad tenemos que empezar a restablecer igualmente", indicó el Ministro de Defensa colombiano luego de la reunión.



Con relación a cómo funcionará la mesa de trabajo, el ministro Velásquez explicó que en esta aportarán ideas los dos países para buscarle solución a algunos aspectos que son primordiales, pero indicó que esto se hará sin dejar a un lado otros temas que, aunque necesitan ser tratados, tienen un margen de espera un poco más amplio.



Así entonces, Velasquez manifestó que inicialmente la prioridad será que la Fuerza Pública de ambas naciones empiece a tener comunicación, esto con el fin de que más adelante haya restablecimiento de relaciones entre los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia con los de Venezuela.



"Es necesaria ña seguridad e intercomunicación entre las autoridades territoriales colombianas y venezolanas, y otra que es poder llegar al restablecimiento de las relaciones más altas entre los comandantes militares y de policía colombianos con sus homólogos venezolanos", dijo.



Cabe recordar que la apertura de la frontera se realizará el lunes a las 10:00 a.m., cuando se dé inicio al paso de transporte de carga sobre los puentes internacionales Simón Bolívar, en Villa del Rosario, y Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. Hasta ahora no se ha confirmado si los presidentes de Colombia y Venezuela se encontrarán durante el evento.