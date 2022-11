¿Ministro Prada, a salvar la mala comunicación del Gobierno Petro?

Próximo a cumplir los primeros cien días de su gobierno, el presidente Gustavo Petro no sólo está corriendo para mostrar desde ya ejecutorias, sino también empezar a hacer cambios en asuntos en los cuales considera que se viene equivocando, como es el caso de la comunicación, por ello nombró a Alfonso Prada, ministro de Interior, como el nuevo vocero de la presidencia.



En este corto tiempo han pasado ya varias equivocaciones de varios funcionarios del gobierno que han puesto en problemas al presidente Petro, como por ejemplo la salidas en falso de la ministra de Minas, Irene Vélez, a quien se le ha cuestionado por declaraciones sobre los precios de los combustibles, la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros y en particular la defensa de la teoría del decrecimiento económico, para lo cual llamó a los países de la región a que entren en esa senda.



El presidente, en reunión con directores de medios de comunicación, reconoció esos errores de la ministra Vélez, aunque defendió que lo dicho por ella era cierto, pero aseguró que “no era el momento y el espacio”, esto en referencia a su declaración sobre la teoría del decrecimiento. Petro no duda en decir que se le mal interpretó las posturas de su ministra, e incluso insistió en defenderla.



Pero las malas salidas no han sido sólo de la ministra Vélez, igualmente lo han hecho ministras como la de Salud, Carolina Corcho; la ministra de Cultura, Patricia Ariza, quienes han hablado sobre sus sectores y los cambios que se prevén.



Aunque fue sorpresivo para Alfonso Prada, ministro de Interior, la designación del mandatario, esa labor no le es desconocida, ya la había hecho cuando fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia en el mandato del presidente Juan Manuel Santos.



Lo que hará Prada, según Petro, será ser el interlocutor del gobierno para contar los diversos temas de la administración, lo cual no significa que los diversos ministros dejarán de hablar, pero si advirtió que en los próximos días se definirá en que momentos lo podrán hacer.



Precisamente el próximo viernes en la sede Hatogrande, la finca presidencial en la Sabana de Bogotá, habrá un encuentro ampliado de funcionarios de la administración Petro, en la cual además de ministros estarán superintendentes, directores de entidades y presidentes de entidades estatales para hablar de los primeros cien días y lo que viene en adelante.



La figura del vocero presidencial es un modelo que se usa desde hace años en la Casa Blanca, en donde los presidentes de Estados Unidos han designado a un funcionario de su gobierno como el vocero de los asuntos oficiales. En Colombia esa figura no ha funcionado mucho.