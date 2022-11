Nueva polémica envuelve a la Alcaldía, ahora por un contrato para financiar ayudas a ediles de Cali

Este miércoles se conoció una denuncia hecha por un ciudadano, en la cual señala supuestos sobrecostos e incumplimientos en un contrato ejecutado entre la Alcaldía de Cali y una fundación.



Según lo denunciado, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali, el pasado mes de junio del 2022, suscribió un convenio de asociación con una fundación llamada FUNDACIÓN APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO "FASED", por un valor de $ 876.226.100., que beneficiaría y daría recursos a los ediles de Cali.



Según el documento del denunciante, tal convenio tiene como objeto: "Aunar esfuerzos humanos, técnicos, operativos, logísticos y financieros, para apoyar el sistema de participación ciudadana en Santiago de Cali, y el desarrollo de estrategias de participación para la transición de Cali a Distrito".



En el documento del convenio se observan varios ítems, de los cuales el denunciante dice que tienen sobrecostos y además, denuncia que muchos de ellos no han sido cumplidos hasta ahora, pues según él, los ediles de la ciudad no han recibido tales beneficios económicos.



Lea aquí: Cali no sabe qué hacer con la 'papa caliente' de las caravanas de motociclistas

🚨Denuncia🚨 #Hilo 🧵



Esto le deberá importar mucho a @asoedilescali y a cada uno de los 312 ediles que hoy tiene Cali, a quienes siempre se les ha maltratado y no se les ha valorado su trabajo en la ciudad, más en esta, la administración de los ESCÁNDALOS. pic.twitter.com/Zvvx3ite7y — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) November 2, 2022

Por ejemplo, en el ítem "Apoyo para la movilización de los ediles de las Juntas Administrativas Locales del Distrito", se anuncia un apoyo económico de $300 mil a cada uno de los 312 ediles para su transporte.



"Nadie dice que no se les entregue este recurso a los ediles, es necesario, es más es poco ese auxilio, lo curioso es que según consultados varios ediles la única vez que recibieron dicho auxilio fue en el 2020 (una tarjeta del MÍO cargada con ese valor). En el 2022 no han recibido un solo peso y mucho menos una tarjeta del MÍO", escribió el ciudadano Camilo Chará en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con la denuncia, en otros tres ítems del convenio, por un valor total de $154.200.00 millones, los cuales están descritos como "brindar apoyo a la cualificación de las JAL"; "Apoyo para el intercambio de experiencias nacionales de los ediles de las Juntas Administrativas Locales del Distrito" y "Apoyo para el intercambio de experiencias nacionales de mujeres de las Juntas Administrativas Locales del Distrito", el denunciante asegura que estos ítems son: "cosas que nadie entiende, pero lo peor que nunca los ediles han recibido".



Asimismo, en el documento se ve reflejado un taller teórico práctico de 4 horas en cada comuna sobre el manejo de herramientas digitales por un valor de %64 millones, algo que Chará dice que "nunca lo dieron". Además de unos camibusos a $40 mil cada uno y gorra y maletín a $50 mil, que tampoco, aparentemente, les dieron a los ediles.



"En el 2020 lo único que les dieron fue un chaleco ¡2020!", dijo Chará, y añadió: "Otro apoyo de $30 mil pesos a los ediles para garantizar las necesidades logísticas (?). Un evento por 20 millones de pesos para socializar el proyecto (al parecer fue lo único que se hizo, un almuerzo donde se socializó)".



Por otro lado, en otro ítems que tiene como concepto "apoyo para la impresión de documentos de las actividades del proyecto", habla sobre la impresión de 4.500 páginas, la cuales se especifica tener una cantidad de "37", por valor de $59.200. 000.



"60 millones en fotocopias, no se entienden si son 4500 máximo o 37 veces 4500 que serían 76.500 copias. Averiguando una copia x cantidad sale a 70 pesos c/u 4500x 70: 315 mil pesos y 76.500x 70= 5.355.000", dijo Chará. "No se si fue que compraron fotocopiadoras o que (?) pero los ediles consultados mencionan que las únicas hojas que han visto han sido unas en la dichosa socialización de Cali distrito, de resto en su vida ni en lo que va de su mandato han visto tantas fotocopias", agregó.



Es por esto que el ciudadano denuncia que: "¿Cuantos de estos desembolsos se han realizado? ¿Por qué los ediles manifiestan que nada de lo mencionado se ha realizado? Si se ha realizado algún desembolso ¿por qué se hizo si el contrato dice que es según cumplimento?".



Otro ítem se refiere a un evento sobre una jornada de formación por un valor de $150 millones, el cual, supuestamente, no se ha realizado. Además de otros $110 millones en 37 actividades artísticas y culturales, que según él, no se han hecho.



Ya añadió: "Antes de cerrar: si “no se ha realizado pagos” el contrato tiene como fecha límite el 30 de diciembre. ¿Será que si se alcanza a ejecutar? Algo imposible, pero me deja triste al saber que los ediles

@asoedilescali siguen mendigando y esperando el “apoyo” de esta administración".



Sobre esta denuncia, El País ha tratado de contactarse con Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali, sin embargo, hasta ahora, no ha recibido respuesta.