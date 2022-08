Ministro de Transporte suspende adjudicación de megaproyecto en Canal del Dique

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, anunció este jueves que la adjudicación del megaproyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique” quedó aplazado para el 12 de septiembre.



“Hemos tomado la decisión de suspender la adjudicación programada para mañana. Especialmente, por las poblaciones involucradas. La suspensión va hasta el 12 de septiembre por razones de prudencia y socialización”, señaló.



La Contraloría ha emitido advertencias que estarán bajo la observación del nuevo ministro, quien señala que se trabajará de manera mancomunada con el Ministerio de Ambiente.



“Esperamos tener contacto directo con organizaciones que han estado al tanto en Bolívar como en Atlántico, pues no podemos poner en riesgo a las comunidades ni al medio ambiente”. dijo.



La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó, al lado del ministro, la suspensión. La entidad apuntó que la JEP hará las debidas evaluaciones, teniendo en cuenta las desapariciones violentas ocurridas en la zona.