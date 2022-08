Reforma Tributaria sí tendrá mensaje de urgencia para agilizar trámite en el Congreso

El gobierno nacional, finalmente, radicará ante el Congreso de la República un mensaje de urgencia para la Reforma Tributaria, confirmó Katherine Miranda, representante del Partido Verde y presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, que es donde iniciara el debate del proyecto.



De acuerdo con lo indicado por Miranda, la decisión se da luego de que ella se comunicó con el presidente Gustavo Petro para pedirle que sí se radique ese mensaje con el fin de darle celeridad a su trámite. Según dijo, tras su solicitud, no solo recibió respuesta favorable, sino que desde el gobierno le confirmaron que sí se presentará.



Lea además: "Veremos hasta dónde es cierta la posibilidad de paz:" Petro sobre acercamiento con el ELN



La decisión de presentar el mensaje se da a pesar de que, antes de radicar el proyecto en el Congreso, desde el Pacto Histórico habían indicado que no la presentaban con mensaje de urgencia para que los congresistas primero conozcan cuál es el déficit fiscal para el 2023 y cuál es el vacío económico que se necesita suplir.



Sobre el mensaje de emergencia, la representante Miranda explicó que este se presenta con el fin de que las discusiones del proyecto se realicen de manera más rápida, puesto que su discusión se llevaría a cabo de manera conjunta en las comisiones económicas del Congreso.



Lea también: Presidente Gustavo Petro posesionó a seis más de sus ministros



"Soy una persona garante, demócrata, estuve en la oposición y no haré lo mismo que el Centro Democrático hizo con nosotros. Vamos a escuchar gremios, a la ciudadanía y claramente a todos los sectores políticos", dijo.