México ya no será la sede del próximo ciclo de diálogos con el ELN

El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, reveló que México ya no será la sede del segundo ciclo de diálogos. Además, explicó que la reanudación de estas conversaciones con el grupo armado podría ser en Caracas, donde fue la primera etapa.



“Ellos (el ELN) deben estar enterados de esa situación. El Gobierno de México ha manifestado las dificultades que tiene para ofrecerse como sede para esa fecha”, aseguró Patiño en diálogo con Mañanas Blu.



Sobre la crisis que, según el ELN, habría en el proceso de paz, el jefe de negociación dijo que se trata de un malentendido.



"Como el Gobierno no cumple con los procesos de discusión de la Mesa (de negociación) y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa", fue el mensaje del ELN en un comunicado conocido este lunes.



Al respecto, el jefe negociador señaló que no es adecuado hablar de crisis de un diálogo que está por reanudarse. “Yo creo que no hay crisis. (…) Crisis es la crisis humanitaria de este país, crisis es todo el tema ambiental en el mundo, es la crisis de las armas, pero hablar de crisis de una mesa de negociación que está en pausa me parece inadecuado”.



Cabe recordar que el pasado 2 de enero el ELN desmintió haberse sumado al cese de fuego bilateral de seis meses anunciado por el Gobierno.



La respuesta de este grupo armado obligó a anular el decreto emitido para ordenar la suspensión de operaciones militares y policiales contra esa guerrilla. Además, el Gobierno pidió "una tregua verificable" al ELN.