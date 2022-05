Más de 134.000 colombianos han participado en las elecciones presidenciales en el exterior

A un día de concluir el proceso electoral de las elecciones presidenciales, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, informó que, hasta la fecha, 134.712 colombianos han acudido a las urnas para participar en los comicios presidenciales que comenzaron en el exterior desde el pasado 23 de mayo.



Durante la semana así fue la participación de los connacionales en los puestos de votación: lunes 18.143, martes 21.224, miércoles 24.434, jueves 25.719, viernes 30.301 y en lo corrido de la jornada de este sábado van 14.891 colombianos.



Le puede interesar: ¿Por qué no hay confianza en la Registraduría para las elecciones de este domingo?



“Se sigue registrando la total normalidad en todos los puestos de votación en el exterior, en Shanghái no se pudo hacer votación por restricciones de la pandemia, está totalmente cerrado”, afirmó la canciller.



Los puestos que más han tenido asistencia son: Miami con 16.708 votantes, Madrid con 13.700, Barcelona con 6.812, Orlando 5.963 y Londres 5.861.



La vicepresidenta informó que para este domingo 29 esperan una mayor asistencia en las urnas.



Lea aquí: Fajardo, Petro y Gutiérrez no subirían el salario mínimo en el corto plazo ¿Cuáles son las razones?



“Mañana debe haber una gran votación, habilitamos para mañana sitios adicionales, especialmente en Estados Unidos para que los colombianos que viven en el exterior puedan acudir masivamente y encontrar todas las facilidades para cumplir con este compromiso nuestro con la democracia, por un país que está progresando, mejorando sus condiciones de vida”, informó la vicepresidenta.



La Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral del Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido acompañando los comicios presidenciales que concluirán este domingo en Colombia.