Francia Márquez obtuvo una votación histórica en las elecciones del domingo al ser la tercera más votada en las consultas presidenciales.



De hecho, la lideresa social obtuvo el segundo puesto en la coalición Pacto Histórico con 783.160 votos, superando así a candidatos con un largo recorrido en la política. Además de superar en votos a Sergio Fajardo, ganador de la coalición Centro Esperanza.



Ahora la pregunta es si Márquez logrará ser la formula vicepresidencial del ganador de la consulta en el Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Al ser preguntada sobre si estaría dispuesta a ser la fórmula vicepresidencial de Petro, dijo: "No lo sé, vamos a reunirnos ahora, pero lo digo con honestidad, no soy una mujer de cálculos políticos (...) no soy una mujer de tomar decisiones individuales. En unos días vamos a tomar la decisión sobre lo que sigue", manifestó Márquez.



Yo no tengo afán por ocupar un cargo, mi afán es por lograr un cambio para este país, eso significa un proyecto de construcción colectiva que hemos venido construyendo con el @PactoCol desde lo rural, desde las zonas más empobrecidas de Colombia. pic.twitter.com/w5PaNxE8GZ — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 14, 2022

Sobre la votación histórica que recibió en estas elecciones, Márquez expresó que ella no tuvo la necesidad de "comprarle la conciencia a nadie", y aunque confirmó que muchos le llegaron a pedir un apoyo económico para votar por ella, "Yo les decía que no, no espere eso de mi porque no lo va a lograr. Yo quiero aportarle, pero cuando logremos ser poder y logremos un cambio en su condición de vida. Nosotros no teníamos maquinaria", dijo la lideresa.



Por otro lado, recalcó que llegó a la coalición porque quiere un cambio para los territorios más empobrecidos del país.



“Yo llegué al Pacto Histórico porque quería cambio, porque vengo de allá de las zonas más empobrecidas, del territorio de los y las nadie, de los territorios olvidados, violentados y racializados por una política de la muerte”



Y agregó: "Yo no tengo afán por ocupar un cargo, si fuera por eso estaría en otro lugar, incluso en el Centro Democrático, mi afán es por lograr un cambio para este país, eso significa un proyecto de construcción colectiva que hemos venido construyendo con el Pacto Histórico desde lo rural, desde las zonas más empobrecidas de Colombia"