"Esta victoria representa una gran opción de ganar la presidencia en primera vuelta": Petro

Más de cuatro millones de colombianos eligieron a Gustavo Petro como el candidato presidencial del Pacto Histórico, tras derrotar a sus compañeros Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade y Arelis Uriana.



En su discurso de victoria, Petro dijo que esta victoria representa una gran opción de ganar la presidencia de la República en primera vuelta.



Bajo esta misma línea dijo que quiere que en el país aparezca el cambio y la transformación, por lo que invitó al resto de la sociedad a vincularse a su proyecto político.

“Así como no expropiamos a nadie en la alcaldía de Bogotá, Jamás expropiaremos, porque de lo que se trata es de apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar", dijo.



Agregó que a Colombia le llegó la hora de ser potencia mundial de la vida.



Por último Petro reveló parte de su conversación con el papa Francisco. "Me dijo, dándome la mano, abrazándome: 'Ame a su pueblo', y yo le respondí: 'todo lo que he hecho, desde que era un niño, es amarlo.

¿Qué pasó en la Consulta?

Como se esperaba, Petro superó ampliamente a los demás candidatos de la coalición. Con un poco más del 90% de las mesas escrutadas, el candidato sumaba más de cuatro millones de votos, con 80.37% de la votación.



Es la segunda vez que Gustavo Petro intenta llegar a la Presidencia de Colombia, pues fue derrotado en 2018, en segunda vuelta, por el hoy presidente Iván Duque. En esa ocasión obtuvo un poco más de ocho millones de votos.



Petro nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960, fecha que diez años después de su nacimiento fue la que permitió dar el nombre de la creación de la guerrilla del M-19. Su formación profesional le llevó a ser economista de la Universidad Externado. Además, tiene una especialización en Administración Pública de la ESAP.



Luego de su paso por las armas y la desmovilización, Petro llegó a la política formal al fundar junto a otros exguerrilleros la Alianza Democrática M-19, con el cual llegó en 1991 a la Cámara de Representantes por Cundinamarca.



Tras un pequeño paso en la diplomacia como agregado en Bélgica, volvió al Congreso al ganar una curul para la Cámara en Bogotá, periodo en donde se destacó por los debates en los que destapó escándalos de corrupción en el sistema financiero, como también por el paramilitarismo que empezaba a consolidarse en el país.



Petro luego fue senador de 2006 a 2010, y en 2011 alcanzó su primer gran triunfo en la política, ser alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.