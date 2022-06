Marelen Castillo, fórmula de Hernández a la 'vice', recorre hoy a Cali

La fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, estará hoy y mañana en Cali para atender reuniones con empresarios del sector turístico, pymes y escuchar las peticiones de mujeres y líderes sociales.



Hoy, después de atender en la mañana a distintos medios de comunicación de la región para dar a conocer sus planes y expectativas como fórmula vicepresidencial, la vallecaucana visitará La Base, barrio donde vivió varios años.



"Soy de una familia donde siempre me dijeron que el único modo de salir adelante era con educación y así es, yo he estudiado toda mi vida. No había incursionado en la política, pero no lo tenía fuera de mis planes”



Marelen Castillo



fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández