Mapi Velasco y Carlos 'el Mono' Sarasti revelan el porqué buscan ser las nuevas caras en el Concejo de Cali

Mapi Velasco y Carlos 'el mono' Sarasti son dos de las personas que quieren llegar por primera vez al Cabildo caleño en las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de octubre. Ambos coinciden en que quieren ser la renovación para el Concejo de Cali.



Ella, una ingeniera industrial recordada por su activismo político en favor de la ola verde de Antanas Mockus, y él, un reconocido empresario y director comercial que dice estar “dolido" por la ciudad.



Ella irá esta vez también por la Alianza Verde, en la primera medición que se hace en la democracia participativa, y él está escuchando a varios partidos de tendencia ideológica de centro derecha para ver por cuál lanzará finalmente su campaña, descartando que vaya a ser por firmas.



Conozca aquí los planteamientos de estos dos aspirantes a tener un escaño en la que es conocida como la junta directiva de la ciudad.



El País: ¿De dónde viene el apelativo de Mapi?

​

Mapi Velasco (M.V.): Desde que tengo 15 años me dicen así. Mi nombre es María Piedad, en honor a mi abuela materna, pero a mi primer novio le parecía muy complicado, entonces se inventó el otro y fue muy pegajoso y así se quedó: todo el mundo me decía Mapi.



El País: ¿Siempre lo han llamado ‘mono’ Sarasti?

​

'Mono' Sarasti (M.S.): Desde chiquito. Mi papá me puso ese apodo y es muy poquita gente la que me conoce como Carlos Alberto Sarasti Guerrero. Cuando me decían así, era porque me iban a regañar. Soy ‘el mono’ Sarasti para Cali y para todos los amigos.



El País: ¿Por qué quiere ser concejala de Cali?

​

M.P.: Yo tengo toda una vida de trabajo social, trabajo desde lo público, desde la administración pública nacional, especialmente con colectivos activistas, y ya es hora de hacerlo. Vamos por el Partido Alianza Verde.



El País: ¿Por qué quiere ser concejal de Cali?

​

M.S.: Toda la vida he sido empresario, emprendedor. Vengo de una familia tradicional de Cali, de gente muy trabajadora y me viene doliendo mucho la ciudad. Hace mucho tiempo vengo haciendo, con un equipo de trabajo, muchas cosas por Cali desde lo privado, y creo que ya es hora, al ver la situación en que está Cali, de tomar acción desde lo público.



Le puede interesar: ¿Dilian Francisca Toro será candidata a la Alcaldía de Cali? Vea el video de sus 'confesiones'



El País: ¿Se va a postular por un partido político o va recoger firmas?



M.S.: Estamos revisándolo todavía. Hasta ahora soy un ciudadano más al que le duele la ciudad. Hemos tenido algunas reuniones, me han buscado de ciertos partidos y en su momento tomaremos la decisión. Pero sí iré por un partido más de centro derecha, no por firmas.



El País: ¿Qué funciones tiene el Concejo, la corporación a la que usted quiere pertenecer?

​

M.S.: Básicamente, el Concejo tiene dos funciones: la principal es ser un veedor y hacer control político, sobre todo a los proyectos y presupuestos que propone y ejecuta la Alcaldía. Creo que es importante también que el Concejo haga propuestas de programas o proyectos a ejecutar en la ciudad. Nos falta trabajar mucho sobre el control político. Insisto en que debemos ser veedores de lo que ha pasado en la actual Alcaldía y, desafortunadamente, en esta corporación hoy veo mucho control político.



El País: ¿En qué consiste el control político que debe hacer el Concejo?

​

M.V.: Por ejemplo, nosotros estamos haciéndole un control político a la Secretaría de Infraestructura, que no ha pavimentado los huecos que tenía que haber pavimentado el 31 de diciembre. Yo presenté unos derechos de petición y estamos visitando varios de los huecos y las calles, que parecen son trochas. Eso es control político, es poner el dedo en la llaga y ejercer presión. Espero que me respondan, hasta el viernes tenían plazo, y dependiendo de la respuesta, tomamos la siguiente acción. Lo que pasa es que yo quiero ejercer el control político a nombre de la ciudadanía, pero para eso necesito a la ciudadanía. ¿Qué significa eso?: Si uno está solo o si somos dos o tres, no pasa nada, es paisaje. Pero si cambiamos esa forma de relacionarnos, la ciudadanía nos da insumos, nos retroalimenta, nos ayuda a hacer ese control político; hay que hacerlo con la ciudadanía.



Lea aquí: "Reforma laboral destruirá el empleo y generará pobreza": Germán Vargas Lleras



El País: A propósito, ¿qué responsabilidad le cabe al Concejo por la situación que está viviendo Cali?

​

M.S.: Yo creo que mucha. Realmente el Concejo es una entidad que hace control político y es un veededor de las actividades que pasan en Cali y creo que al Concejo le ha faltado más punto firme en muchas de las decisiones que se han tomado en la ciudad. Ya es hora de hacer una renovación en el Concejo de Cali.



M.V.: Lo que pasa es que al Concejo de Cali le cae la responsabilidad no solo de esta Alcaldía, sino de la anterior y de las anteriores y de todo lo que pasa con la administración pública, porque es una especie de junta directiva de la ciudad. Es quien aprueba el Plan de Desarrollo, el presupuesto, el Plan de Ordenamiento Territorial, los proyectos de acuerdo, los niveles de endeudamiento que hoy tiene la ciudad. E ntonces, tienen mucha responsabilidad. Hay una fijación en la Alcaldía, pero no se puede olvidar el Concejo y su composición, su rol, para nada.



El País: ¿Usted ya está en campaña, cómo la está haciendo?

​

M.S.: Yo no estoy en campaña oficial, porque en este momento lo que estoy haciendo es uniendo esas personas a las que de verdad les duele la ciudad. Yo quiero ser concejal y confiando en Dios lo voy a ser, pero primero estoy escuchando a la gente, quiero saber qué le duele a los emprendedores, a esa gente que madruga todos los días a sacar su familia adelante.



M.V.: Yo estoy en campaña, pero no en campaña abierta en el sentido de Partido Verde, porque no se puede sino hasta después de estar inscrita, pero estamos enfocados en este momento en una estrategia diseñada para asegurar las personas que sí o sí van conmigo, personas que no preguntan por propuesta o partido, sino que confían y creen en uno. Estamos recogiendo esa base y trabajando en redes sociales.



Lea también: Roy Barreras sigue defendiendo la reforma política del Gobierno Petro



El País: ¿Quién o quiénes de los actuales precandidatos a la Alcaldía le parece más idóneo para sacar a Cali adelante?

​

M.S.: Es muy temprano para decirlo, todavía hay muchos jugadores que faltan por salir y creo que debemos esperar un poco. Pero sí invito a que haya unión. En este momento, para el Concejo, para la Alcaldía, para la Asamblea, debemos estar unidos en un fin que sea salvar la ciudad. Creo que hay muchos posibles candidatos, pero a la recta final solo llega uno, se deben unir, porque si no, realmente no creo que haya mucho cambio.



M.V.: Es imposible en este momento pensarse ni siquiera un voto, cuando no se sabe quiénes son los que van a quedar al final. Nosotros ya lo hemos hablado, somos un equipo dentro del Partido Verde que queremos la renovación del partido en Cali, que nacimos y nos encontramos con la Ola Verde de Antanas Mockus. Como equipo, porque no es únicamente mi campaña, vamos a tomar la decisión, pero dijimos que hasta agosto no íbamos a distraernos con ese tema.



El País: Algunos aseguran que no serán más de tres o cuatro las curules que se renueven en el Concejo, en términos de nuevas fuerzas políticas. ¿Qué opina?

​

M.S.: Yo creo que sí van a ser un poco más. Me atrevo a decir que pueden ser entre cinco y ocho curules. En este momento el voto de opinión, de la gente a la que realmente le duele Cali y que está cansada, es mucho. Hay mucha gente, como yo, que de verdad quiere hacer cambios. Mapi también es muy buena candidata, y creo que hay muchos que están cansados de lo que viene pasando. Hay un porcentaje grande, muy grande, de votos de opinión y a eso estamos llegando. Nos están llamando a decirnos: ‘mirá, contás conmigo, vamos para adelante, porque de verdad debe haber un cambio”. Por eso, yo sí le apuesto a entre cinco y ocho nuevas curules.



M.V.: Eso lo tiene que saber es la gente. Si la gente votó por el uno o por el otro habrá quienes digan: ‘sí, cumplió’. ¿Con qué?: ‘me dio el puestico’, y ya es su conciencia, pero es muy difícil, porque cuando una persona necesita un trabajo y un concejal o concejala le asegura uno, pues no se le puede decir: ‘vé, no votes por el trabajo’. Pero es importante que sepan que ese tipo de votos aseguran el contratico, pero después van a hacer negociados que le hacen daño a la ciudad. Lo que yo quisiera es que todos, como ciudadanos, pudiéramos hacerle control a nuestros elegidos sobre cómo votan. Es un poco soñador, pero no nos demos por vencidos, yo quiero seguir soñando, quiero seguir pensando que es posible.



El País: Mientras que hay al menos 18 precandidatos a la Alcaldía de Cali, la campaña a la Gobernación del Valle no ha arrancado en firme. ¿Qué opina?

​

M.S.: Yo creo que sí es muy temprano, es que estamos en marzo y hasta junio hay tiempo para inscribirse. Yo creo que pueden salir jugadores nuevos, igual que pueden salir para la Alcaldía, hay muchas posibilidades de muchos candidatos, y creo que todavía hay gente que está revisando la posibilidad de lanzarse. Mejor dicho, esperemos a ver qué pasa tanto para la Alcaldía como para la Gobernación.



El País: Nada que arranca en firme la campaña a a la Gobernación del Valle. ¿Qué opina?

​

M.V.: Yo creo que la gente ve a Dilian Francisca Toro como: ‘no hay nada qué hacer ahí’, pero ya tienen que rotar. O sea, ¿también se enquistaron en la Gobernación? tampoco es que todo lo malo se lo lleva la Alcaldía, ellas también tienen varias cositas... Ya va siendo hora de un relevo. La gente pensará que es imposible, que es invencible, pero nadie es invencible.