"¡Los verdaderos racistas son ustedes!": Polo Polo por polémica de insultos contra Francia Márquez

El polémico representante Miguel Polo Polo se refirió a los comentarios ofensivos y denigrantes que se pronunciaron sobre la vicepresidenta Francia Márquez durante la marcha que se realizó este lunes en contra del gobierno de Gustavo Petro.



En el video, que ha sido viral en redes sociales, se escucha a una persona no solo referirse a la Vicepresidenta de forma denigrante por su color de piel, sino también compararla con un animal. De hecho, cuando le preguntaron a la mujer a quién se refería, ella confirmó que era la Márquez.



Lea además: Consejo de Estado mantiene a Alexander Vega en su cargo de registrador nacional



"Y el simio ese que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Francia Márquez, es un simio. Qué educación puede tener un negro", aseguró la mujer.



Al respecto, Polo Polo, quien asistió a la manifestación utilizando una gorra de la Policía como muestra de apoyo a la Institución y compartió con las personas que salieron a protestar, comentó que él no es responsable de los insultos que se dijeron en contra de Márquez.



De hecho, el Representante recalcó que él no tiene por qué responder por las opiniones que las personas tienen sobre la Vicepresidenta y que, además, él no puede interferir en si una persona es racista o no.



Lea también: "Yo no me puedo pasar solo viajando al exterior": vicepresidenta Francia Márquez



"A ver izquierdistas, yo no tengo que responder ni soy responsable por el racismo de un individuo. Ni tampoco pueden generalizar la marcha diciendo que todos lo eran. Les dejo este video donde muchos ‘blancos’ le expresan su cariño a un negro ¡Los verdaderos racistas acá son ustedes!", manifestó Polo Polo.

A ver izquierdistas, yo no tengo q responder ni soy responsable por el racismo de un individuo. Ni tampoco pueden generalizar la marcha diciendo q TODOS lo eran. Les dejo este video donde muchos "blanco" le expresan su cariño a un negro ¡Los verdaderos racistas acá son ustedes! pic.twitter.com/2kDB24Apjn — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) September 27, 2022