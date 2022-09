Consejo de Estado mantiene a Alexander Vega en su cargo de registrador nacional

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda presentada contra la elección del registrador nacional del estado civil, Alexander Vega Rocha.



Según la demanda que fue instaurada por varios particulares, el registrador Vega no cumple con la experiencia requerida para el cargo en cuestión y su nombramiento se realizó de forma irregular al tener cuestionamientos en la fase de selección.



El Consejo de Estado, sin embargo, consideró que estas presuntas irregularidades no afectaron la validez de la elección del registrador.



Le puede interesar: "Yo no me puedo pasar solo viajando al exterior": vicepresidenta Francia Márquez



"Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, quienes adelantaron el concurso de méritos, cumplieron con los parámetros fijados en el reglamento del concurso y, además, con los términos de la Ley 1134 del 2007", sostuvo el alto tribunal.



Finalmente, en el fallo se ordenó que, para el próximo concurso de elección, exista algún tipo de registro o documento del desarrollo de las entrevistas en la fase de selección.