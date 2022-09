"Yo no me puedo pasar solo viajando al exterior": vicepresidenta Francia Márquez

Desde Popayán, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se refirió a la reducida aparición pública que ha tenido y al porqué no ha sido la representación colombiana en diferentes eventos internacionales, como lo ha venido haciendo la primera dama, Verónica Alcocer.



Márquez aseguró que no podía dedicarse a viajar por el exterior, esto reiterando que su compromiso es con las regiones de Colombia.



“Creo que he estado haciendo mi trabajo desde las regiones, he estado en los diálogos con mujeres en las regiones y a veces eso no se ve, pero ahí he estado haciendo mi trabajo. Yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios”, afirmó en declaraciones a medios de comunicación.



La vicepresidenta además reiteró que, aunque no ha sido muy visible, si ha recorrido diferentes zonas del país como se lo encargó el presidente Gustavo Petro.



“He ido a Chocó, he ido a la Costa Pacífica nariñense, he ido a la Costa caucana, he estado en el Norte del Cauca y por supuesto organizando mi equipo, organizando mi estrategia de Gobierno para poder avanzar, poderle cumplir al país con los desafíos que tenemos”, explicó la vicepresidenta.



La vicepresidenta Márquez visitó este lunes el territorio de Popayán, Cauca, en donde participó en los diálogos regionales vinculantes que está adelantando el Gobierno para construir el Plan Nacional de Desarrollo (PND).