Los 'vainazos' de Nicolás Petro al Gobierno de su padre, Gustavo Petro

Aunque había mantenido un silencio relativamente permanente frente al gobierno de Gustavo Petro, el hijo del mandatario, el diputado Nicolás Petro, ha suscitado una fuerte controversia en las últimas horas por declaraciones frente a actuaciones de su padre.



La primera controversia se dio luego de conocerse un video de una reunión del diputado Petro con dirigentes de su grupo político, en donde advierte que el Pacto Histórico no se puede volver a equivocar en las elecciones regionales de 2023, como pasó este año al integrar las listas al Congreso en algunas regiones, como en su departamento Atlántico.



“Por lo menos aquí en lo que respecta al departamento del Atlántico nos equivocamos, pienso que algunas personas que siempre habían estado en esta lucha merecían estar en ese lugar, la experiencia de la vida es esa, equivocarse, caerse y levantarse”, señaló Petro en el video que publicó en el portal HT24.



Y precisó que: “En el 2023 no nos podemos equivocar con los candidatos a las alcaldías y Gobernación, ni en la conformación de la lista del Concejo de Barranquilla y municipios, así como la de la Asamblea Departamental, ni en la de los ediles, aquí ustedes son fundamentales porque no nos vamos a dejar imponer candidaturas”.



Su postura de cuestionamiento a las listas, fue acogida por otro de los máximos petristas, el senador Gustavo Bolívar, quien sostuvo que “mea culpa, Nicolás Petro acepta equivocación en escogencia de congresistas del Pacto Histórico por Atlántico. Llegaron en paracaídas y hoy hacen acuerdos por debajo de la mesa con Char. No más imposiciones. De acuerdo, desprestigian las listas cerradas”.



El otro fuerte del diputado Petro se dio con el anuncio del gobierno de su padre, de renovar los aviones Kfir con los que operará la Fuerza Aérea Colombiana.



En un mensaje de Twitter, Nicolás Petro, escribió que: “No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”.



Frente al temas de los aviones, el excandidato presidencial, Jorge Robledo, escribió que: “Iván Cepeda, Wilson Arias, David Racero y Gustavo Bolívar, con toda la razón, rechazaron que Iván Duque fuera a botar $14 billones en unos aviones de guerra internacional innecesarios. ¿Qué dirán ahora que cuestan $25,5 billones y el comprador se llama Gustavo Petro”.