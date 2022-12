Compra de aviones para reemplazar los Kfir tendrá periodo de gracia de 5 años para iniciar pagos

La compra de aviones para reemplazar los Kfir tendrá un periodo de gracia de cinco años para iniciar los pagos, con el objetivo de que no se vea afectada la inversión en programas sociales, según informó a Blu Radio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el presidente de la República, Gustavo Petro, "siempre ha tenido como prioridad sus programas sociales, la gente, tanto cuando era congresista como ahora".



"Estamos frente a una realidad en la necesidad de mantener la capacidad de las fuerzas militares, pero por otro lado estamos frente a la situación de los recursos siempre escasos para poder avanzar en esos programas sociales", añadió.



Velásquez fue enfático que desde que se tomó la decisión, se tuvo siempre en cuenta el no afectar programas como "Hambre cero" y la renovación de infraestructura educativa.



“Desde el inicio, en nuestras conversaciones acerca de cómo disponer recursos para equipos militares para la defensa, uno de los elementos fundamentales que se consideraron en las ofertas fue un periodo de gracia de manera que no se desviaran esos recursos para la inversión social. Por lo menos dos de las ofertas de manera clara plantearon un período de gracia de cinco años”, sostuvo el funcionario.



El Ministro indicó que la adquisición de estos aviones de combate tiene commo objetivo mantener una capacidad defensiva de la Fuerza Área de Colombia.



"Esto se ha venido afirmando desde hace varios años, del estado de obsolescencia de los Kfir que imponía a que una decisión de estas se adoptara", añadió el funcionario.



Por último, Velásquez aseguró que los recursos para la compra de estos nuevos aviones saldrán de los impuestos.



"Todas las adquisiciones que haga un Estado tienen que salir de los impuestos. No quiere decir que se vaya a pagar dentro de unos años con una fuente de financiación diferente. Son deudas que se adquieren y deben pagarse con los impuestos. Actuamos ahora bajo con Conpes aprobado este año, el 4078 de 2022, con 700 millones de dólares apropiados para esta primera negociación de cinco aviones que se podrían adquirir con estas vigencias futuras. Tendríamos que mirar otro Conpes, para completar la compra de 16 aviones", afirmó el funcionario.



De hecho, el mismo Petro hizo la aclaración en la mañana de este miércoles que la renovación anunciada de los aviones Kfir se hará con dinero diferente al que se recaudará en la reforma tributaria.



"No se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán la reforma agraria, hambre cero, la educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, al referirse sobre el polémico tema.