Los temas que fueron clave en el discurso de posesión de Gustavo Petro como Presidente

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró en su primer discurso como Jefe de Estado que “hoy empieza nuestra segunda oportunidad”, que “hoy empieza la Colombia de lo posible”.



Después de un saludo a invitados y demás personalidades en el acto de posesión, el nuevo mandatario realizó un discurso de casi una hora, en el que hizo énfasis en varios temas que serán clave en sus cuatro años de gobierno.



“Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no quería soltar el poder”, comentó Petro.



Lea además: Los 10 compromisos de Gustavo Petro luego de posesionarse como Presidente de la República

Economía

El presidente Petro Urrego aseguró que durante su gobierno se buscará que la igualdad sea posible entre los colombianos, donde no se puede naturalizar la desigualdad y la pobreza.



“La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento”, señaló Petro.



Por eso se refirió a la Reforma Tributaria, con la cual se buscará “justicia”, llevando una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan, para abrir las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud.



El jefe de Estado señaló que esto “no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna”.



Petro también explicó que en el país “seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto, con orgullo, sabedor que ayudará a su prójimo niño, niña, bebé, joven, mujer, a crecer sano, a pensar, a vivir con la plenitud que da la nutrición y la educación”.



En la misma línea resaltó que además de la reforma tributaria se ha planteado una reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral, una reforma de la educación, priorizando en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales.

Cambio climático

Con relación al cambio climático, el presidente Petro destacó que se debe buscar un modelo que sea sostenible económica, social y ambientalmente, para que el futuro verde sea posible.



“El cambio climático es una realidad. Y es urgente. No lo dicen las izquierdas ni las derechas, lo dice la ciencia. Solo habrá un futuro si equilibramos nuestras vidas y la economía de todo el mundo con la naturaleza”, señaló el mandatario colombiano.



Petro destacó que la ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en apenas uno o dos siglos, por los efectos en la salud que traería la crisis climática, y el virus del covid-19 le mostró a la humanidad la alerta viva y real de esta posibilidad.



“La ciencia no parece equivocarse. Por eso desde esta Colombia le pedimos al mundo acción y no hipocresía”, señaló el jefe de Estado, quien le pidió a los gobiernos del mundo ponerse en sintonía con este tema, para ayudar a salvar el planeta.



“Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero. Son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción”.



Rescató que uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica, por lo que se cuestionó se “¿vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad?”.



Manifestó que “los discursos no la salvarán. Podemos convertir a toda la población que hoy habita la amazonia colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo”.



También envió un mensaje al Fondo Monetario Internacional. “Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad”.

Lea también: Revelan la foto oficial de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Extinción de dominio

Tras tomar juramento como presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció que los bienes que se encuentran en extinción de dominio en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasarán a ser la base de una nueva economía.



“A partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos, y por las asociaciones populares femeninas”, dijo el nuevo presidente de Colombia.



Dentro de su discurso Petro dijo además que volverá a construir distritos de riego con el Ejército, casas campesinas y caminos vecinales con los soldados. “Ejército, sociedad y producción pueden unirse en una nueva ética social indestructible. Los helicópteros y los aviones, las fragatas, no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de la salud preventiva del pueblo colombiano”.



Además el nuevo presidente de Colombia prometió cumplir con el Acuerdo de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para terminar con seis décadas de violencia y conflicto armado.



“Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia”, dijo Gustavo Petro.



Gustavo Petro también envió un mensaje a los grupos armados a dejar las armas, aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, y de la no repetición definitiva de la violencia y se comprometió a dialogar con todos sin excepciones ni exclusiones.

"Guerra" antidrogas

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó en su discurso de investidura acabar con la fracasada "guerra antidrogas" en el mundo y pasar a una "política de prevención fuerte del consumo" en los países desarrollados.



"Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado", dijo el primer mandatario de izquierda del país con la mayor producción mundial de cocaína.



Sin mencionar a Estados Unidos, el principal consumidor de la droga que se procesa en Colombia, Petro cuestionó las "cuatro décadas" de persecución antidrogas que ha alentado Washington.



"La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados", apuntó, añadiendo que en ese tiempo un "millón de latinoamericanos" han sido asesinados y 70.000 norteamericanos mueren "por sobredosis cada año"



"¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año?", añadió en su primer discurso como jefe de Estado.



En ese sentido, propuso cambiar el "fracaso por un éxito" y terminar la guerra antinarcóticos "por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas".

Le puede interesar: Fin de la polémica: así fue el traslado de la espada de Bolívar a la posesión de Petro

"Pactos de paz"

El nuevo Jefe de Estado propuso este domingo a los grupos armados "beneficios" penales a cambio de que firmen la paz, tras el acuerdo de 2016 con la entonces guerrilla marxista de las FARC.



"Convocamos (...) a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia", dijo el primer mandatario de izquierda de Colombia en su discurso de investidura.



Desde su elección, el 19 de junio, Petro ha manifestado su interés de acordar una "paz total" con los grupos que siguieron en armas tras la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su transformación en partido político.



La guerrilla del ELN, la última reconocida tras el desarme de las FARC en 2017, manifestó su intención de diálogo con el nuevo gobierno.



Asimismo, los disidentes que no se acogieron al proceso de paz que dio fin a la otrora guerrilla más poderosa del continente se mostraron prestos a acordar un cese bilateral al fuego.



El Clan del Golfo, la mayor banda narco del país, anunció su voluntad de coordinar un alto al fuego para negociar su desarme.