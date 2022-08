"Los subsidios no pueden reemplazar la generación de empleo": César Ferrari, nuevo director del DNP

El nuevo director de Departamento Nacional de Planeación, DNP, César Ferrari, se refirió sobre las tareas que tendrá en el cargo. Además, se pronunció respecto a los subsidios que se entregan actualmente a algunos colombianos como asistencia social en medio de la crisis.



Con respecto a este tema, Ferrari, quien citó al papa Francisco, indicó que no se puede pensar que con la asistencia social se reemplazará la generación de trabajo en el país.



"Los subsidios son necesarios, pero son algunas veces urgentes, pero no pueden ser una política que reemplace a la política de generar empleo", aseveró el nuevo funcionario.



Además, explicó que "eventualmente, conforme vaya cambiando la estructura productiva, se vuelva generadora de ocupación plena y se logre pleno empleo, por supuesto que los subsidios tienen que ir progresivamente desapareciendo".



De acuerdo con el nuevo director de DNP, la problemática del desempleo puede ser combatida mediante el impulso de sectores puntuales de la economía, aclarando, que aunque no será una tarea fácil ni rápida, ofrecerá una prosperidad a largo plazo.



"Un país que tiene sus sectores líderes intensivos en capital, casi por definición, acaba generando poco empleo, poca ocupación. Entonces, tenemos una tasa de desempleo muy elevada, pero lo más grave es que como la gente no puede quedarse desempleada, acaba creando su propio puesto de trabajo y de esa manera acaba en las esquinas vendiendo chocolate o haciendo malabares en los semáforos", aseveró Ferrari.



Asimismo, agregó que "Eso es consecuencia de la estructura productiva que tenemos, que no hace énfasis en la generación de empleo, porque es intensiva en capital por definición".



Por otro lado, César Ferrari, se refirió al modelo de desarrollo y aseguró que Colombia debería alinearse con las lógicas del mercado de la lucha contra el cambio climático y las transformaciones de la matriz energética, con petróleos pesados y carbones en una menor demanda.



"El país ya no puede seguir siendo un país extractivista, necesita volcarse a la producción y eso significa que deben comenzar a tener mucho más relevancia y rentabilidad en sectores como la agricultura, la industria, el turismo y las economías digitales para que las inversiones privadas transiten", sustento el director del DNP.



Con respecto al Sisbén, César Ferrari, aseguró que se hará una paulatina depuración, en la que se identifiquen a los 'colados'.



Por último, el nuevo Director Nacional de Planeación afirmó que le parece necesario unificar los subsidios.



"A mí me parece sensato que en lugar de tener pocos subsidios por todos lados, concentrarlos en uno solo y de esa manera, incluso, administrativamente es más sencillo y es más fácil identificarse aquellos que no deberían recibir esos subsidios porque no les corresponden", señaló Ferrari.