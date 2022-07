Los momentos que se vivieron previo a la instalación del nuevo Congreso de la República

Literalmente en la instalación del Congreso 2022-2026 estuvo hasta el perro. Es común que el 20 de julio de cada año se vea en el Capitolio Nacional un desfile de personalidades que no pierden estar en el día más importante del Legislativo Colombiano.



Y este miércoles no podía ser la excepción. Desde muy temprano los pasillos del viejo e histórico edificio del centro capitalino empezó a tener mucho movimiento. Las calles cercanas al Capitolio estuvieron cerradas, por lo que propios y extraños que tuvieron que caminar más que de costumbre para llegar.



En el filtro principal, muy cerca de la Universidad Libre, un grupo de indígenas llegaron muy temprano para hacer un rito de purificación que esperaban hacerlo en el Capitolio pero no pudieron ingresar, el mismo era para darle energía a sus congresistas, que en esta oportunidad no son solamente dos si nos que pasan de los cinco en ambas corporaciones.



Y por las pintas los conoceréis, dice el dicho popular. Con una pasarela sin tapete rojo pasaron todos los 296 congresistas, o mejor la gran mayoría. La principal ausente, que se deberá juramentar después, es la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien se encuentra hospitalizada en Medellín.



Muchos llegaron hasta con la abuelita, pero eso sin con mucha elegancia. No faltó la hermosa dama que lució un vestido muy bonito, ajustado, al punto que no podía avanzar fácilmente, pese a que siempre tuvo una mano amiga que la ayuda a seguir el camino.



También estuvo el senador descomplicado, tanto en la pinta como la compañía, como fue Pablo Catumbo, quien lucía en vestido, pero sin usar corbata y sin compañía alguna



El entrante presidente del Senado, Roy Barreras, también estuvo desde temprano, primero cuando llegó a su tradicional oficina y lo hizo acompañado de una bandeja con quesos, como si fuera un mesero y con una pinta informal, pero horas después estuvo luciendo saco y corbata.



El tradicional Salón Elíptico se empezó a llenar poco a poco, las más de 300 sillas se llenaron con congresistas, visitantes y los funcionarios. Una de ellas fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López que lo hizo más en su condición de esposa de la senadora Angélica Lozano y como mandataria de los bogotanos.



Como ya es tradicional, los congresistas llegaron con banderines. Por ejemplo varios del petrismo tuvieron uno que decía “Pacto por la vida y por la paz”.



Y con más de una hora de retraso llegó el saliente presidente, Iván Duque, quien fue recibido con los acordes de la Banda Sinfónica del Tolima, y con centenares de afiches que exhibieron los congresistas salientes de la oposición con fotos de los líderes sociales que han muerto durante el gobierno de Duque. Lo curioso es que estos congresistas minutos después se volvieron de la coalición de gobierno, apoyarán a Gustavo Petro.



Su último discurso además estuvo cruzado de aplausos, pero también de fuertes gritos de la oposición que le decían "mentiroso, mentiroso, mentiroso", al punto que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, tuvo que interrumpir a Duque para que respetaran y lo dejaran hablar, incluso sostuvo que tocaría sacarlo con la Policía.



Pero sin duda alguna quien se robó el show de la jornada de la instalación del Congreso 2022-2026, fue la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, llegó con una compañera muy especial, 'Cometa', una linda perrita de raza Goldendoodle. Así fue esta instalación del Congreso, ahora comenzará una función que durará cuatro años.