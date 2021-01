Los grandes desafíos que tendrá Margarita Cabello al frente de la Procuraduría

Álvaro José Carvajal Vidarte

Que todos los colombianos puedan acceder a la vacuna para prevenir el Covid-19 en forma eficiente, equitativa y segura. Ese fue el primer reto que se impuso Margarita Cabello, la primera mujer en asumir la Procuraduría General en la historia de Colombia.



Así lo hizo saber este viernes, al asumir su cargo ante el presidente Iván Duque, ceremonia en la que el Primer Mandatario le hizo una petición especial al respecto.



Pero esa no fue la única tarea a la que se comprometió la sucesora de Fernando Carrillo. “Acá no es advertir por advertir o prevenir por prevenir. Buscaremos que, con las observaciones planteadas, la Administración Pública mejore todos los días en beneficio de la comunidad”, sostuvo al explicar que va a ejercer la función preventiva de forma técnica e independiente para lograr resultados concretos.



Anunció que, con la Contraloría y la Fiscalía, trabajará en un plan de descongestión para que los procesos se resuelvan en forma rápida y confiable: “Vamos a luchar con sanciones oportunas y contundentes contra esa perversa percepción de que a la función pública se llega para enriquecerse”.



Y tras agradecerle al Presidente por haberla postulado para el cargo, la nueva Procuradora General de la Nación le mandó otro mensaje al país: “Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro, para que no se lleven sorpresas”.



Él, a su vez, le indicó: “Aquí tendrá un Gobierno que, respetando la independencia de poderes, concibe la colaboración armónica en Colombia como algo necesario y fundamental”.

Lea también: Las revocatorias que le 'soplan el cuello' a varios mandatarios del país

"Qué bueno ver al Ministerio Público insistiendo en que haya sanciones ejemplarizantes a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad" Iván Duque, presidente de la República

Precisamente, varios sectores han señalado que mantener la independencia frente al Ejecutivo del que venía siendo parte será uno de los principales desafíos de la exministra de Justicia.



“Ella tiene que hacer una Procuraduría independiente, autónoma, eficaz y, sobre todo, que siga demostrando que la lucha contra la corrupción sigue siendo un elemento fundamental del Ministerio Público”, aseguró Fernando Carrillo en días pasados.



Para el politólogo Ancizar Marroquín lo anterior deberá quedar en evidencia si debe iniciar una investigación contra un funcionario del Gobierno. Que vea con toda claridad que no lo hace porque pertenecía o no al Gobierno, y mucho menos que impida que eso llegue a buen recaudo, si se requiere una investigación”.



Sin embargo, en opinión del analista Cabello también debe dejar en claro que, como procuradora, “no va a trabajar en nombre del presidente del Congreso (Arturo Char), ni de la familia Char, ni del bloque costeño, porque políticamente eso puede desbalancear el proceso electoral que se avecina”.



Precisamente la nueva funcionaria asumió este viernes un compromiso con respecto a los comicios programados para el 2022, incluyendo la supervisión del proceso de contratación que se requiere para la organización de los mismos.



“Vamos a trabajar con sentido de oportunidad para que, en lo posible, antes de las elecciones esté definida la situación disciplinaria de todos los candidatos y no propiciar incertidumbres políticas que afecten la efectividad del voto”, declaró quien estará al frente del Ministerio Público hasta el 2025.

Puede leer: Procuraduría abre investigación a embajadora de Colombia ante la ONU



En su discurso de posesión ella también mencionó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena que se ajusten las funciones de vigilancia y sanción de la Procuraduría para con los funcionarios elegidos por voto popular, a raíz de la destitución de Gustavo Petro.



Cabello indicó que trabajará de la mano con el Congreso de la República para incorporar en el ordenamiento jurídico nacional los criterios expuestos en la mencionada sentencia, “evitando siempre que los funcionarios elegidos popularmente que transgredan la normatividad queden en la impunidad”.



Pero para Marroquín la nueva titular de la Procuraduría también enfrenta un gran desafío al ser la primera colombiana en ocupar ese cargo: “Como ella enarbola la bandera de la mujer, que sea ejemplo de administración para que se vea que es importante que la mujer llegue a los cargos más importantes de la Nación no por ser mujer sino que son capaces y ofrecen resultados”.

Le puede interesar: Defensa de Álvaro Uribe tutela decisión de juez que lo mantiene en condición de imputado



De igual forma, el analista plantea que la lucha contra la corrupción debe ser prioritaria para Margarita Cabello, así como la despolitización de la entidad bajo su mando.



“Se habla de un cartel tanto político como financiero de las decisiones sobre las investigaciones. Si pertenece a tal partido, la sanción saldrá favorable, y si pertenece a tal otro, saldrá libre. Eso y los conatos de cobro de algunos funcionarios por decisiones de la Procuraduría es un tema que ella debe dejar limpio”, señaló.



Y finalmente, se espera que la nueva titular del Ministerio Público se apersone de la defensa de los Derechos Humanos, ya que, según el experto, esta ha sido convertida por sus últimos antecesores “en un discurso hueco que no le llega a la gente y sobre todo que no previene, ni promueve, ni desarrolla la cultura de los Derechos Humanos. Es un reto, entonces, convertirlos en un escenario de discusión nacional, de implementación de políticas públicas y de participación ciudadana”.



Seguimiento a la vacuna

El presidente Iván Duque le pidió a la nueva Procuradora, Margarita Cabello, que con el contralor general, Felipe Córdoba, hagan un seguimiento “minuto a minuto” al proceso de vacunación que se tendrá para enfrentar el Covid-19.



“Debemos reconocer que en las circunstancias actuales esos contratos se rigen bajo cláusulas de confidencialidad que, nos guste o no, los debemos respetar”, dijo el Mandatario y advirtió que, si se rompe la confidencialidad, el problema es para el país, pues no se cumplirá la entrega de las vacunas.

Vea además: Procuraduría citó a juicio a concejal de Tuluá por un contrato de suministro de mercados



También reiteró que no “nos interesa que no se conozca la información de los contratos, nos interesa es que se logre la vacunación más efectiva”, y enfatizó en que con ese proceso “no se pueden hacer ni politiquería ni oportunismo, ni tratar de sembrar dudas en la sociedad”.



“Les pido que conozcan cómo se ha elaborado un plan de vacunación riguroso, en su desarrollo, en su fundamento y en la aplicación que, además, ya fue reconocido por la OPS”, dijo Duque.



De igual forma aseveró que el acompañamiento de los entes de control será prenda de garantía y que, como Gobierno, está dispuesto “a dar siempre todas las respuestas que sean necesarias, pero entendiendo las condiciones que se viven en el mundo”.



Su trayectoria

La primera mujer en ocupar la Procuraduría General de la Nación es una samaria de 63 años de edad.



Su carrera pública empezó como jueza penal en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, en 1983. Luego fue jueza civil del circuito en Barranquilla y después magistrada de la Sala de Familia y de la Sala Civil, en su ciudad natal.



Desde 2009 hasta febrero de 2013 fue delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General, luego de lo cual se posesionó como presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por elección de la Sala Plena.



En junio del 2019, el presidente Iván Duque la posesionó como Ministra de Justicia, cartera que ocupó un poco más de un año, puesto que en agosto del año pasado renunció para ser incluida en la terna que el Jefe de Estado presentó para escoger a quien reemplazaría a Fernando Carrillo en la jefatura del Ministerio Público.