"Los empresarios de Davos deberían pensar en otro capitalismo": Presidente Petro

Desde Davos, Suiza, ante el Foro Económico Mundial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado nuevamente para que el mundo comience a trabajar en un capitalismo descarbonizado.



El mandatario colombiano hizo énfasis en lo rápido que está avanzando la extinción del planeta y la humanidad, además aseguró que las próximas generaciones vivirán en condiciones ambientales más difíciles de las que actualmente vive el mundo.



“La realidad de los días que estamos viviendo demuestra que el capitalismo que se desarrolló en los últimos 30 años no es capaz de detener la crisis climática. La búsqueda ampliada y desregularizada de ganancias, motor del último capitalismo, no permitirá que entren tecnologías limpias a reemplazar las fósiles si aquellas no demuestran mayor capacidad en aumentar la productividad”, afirmó el presidente Petro en Suiza.



El presidente colombiano aseguró que el actual capitalismo no ha permitido que el mundo cambie hacia medidas sociales y económicas que permitan dejar de usar hidrocarburos como el petróleo y el carbón, esto para así contribuir en el cuidado del planeta y transitar hacia energías limpias.



Lea aquí: "Esto solo hace feliz a la mafia": Petro luego de decisión de la Fiscalía sobre caso de la SAE



Además, el mandatario nuevamente cuestionó lo poco eficientes que han sido las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), y por el contrario, manifestó que la capa de CO2 de la atmósfera ha venido creciendo de forma rápida en los últimos años.



“Vamos al suicidio colectivo aferrados al mercado. Los países hoy sobre endeudados no tienen recursos ni para las obras de adaptación ni para las de mitigación de la crisis climática. La solución que proponen las conferencias climáticas de la ONU es endeudarse más, una solución improcedente”, expresó Petro.



Y reiteró el mandatario: “Si el capitalismo de los últimos 30 años no es capaz de solucionar el problema que el conjunto del capitalismo produjo en la historia, la articulación entre la ganancia ampliada con el cambio químico y ampliado de la atmósfera, entonces este capitalismo acabará con la humanidad o la humanidad lo enterrará para poder seguir viviendo”.



El presidente le hizo un llamado a los empresarios que han asistido al encuentro en Davos para que, de ahora en adelante, piensen en construir y trabajar en un capitalismo descarbonizado, esto teniendo en cuenta la planificación multilateral y la transición que debe tener el mundo.



“Los empresarios de Davos deberían pensar en otro capitalismo como su última posibilidad: el capitalismo descarbonizado. El capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la Organización mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, se supediten a los acuerdos climáticos”, manifestó Petro en Suiza.



Entre las labores que, según el presidente debería tener el capitalismo descarbonizado, tendrían que estar enfocadas en ejecutar reformas al sistema financiero mundial y que se centre en la reducción de la deuda de los países por medio de procesos productivos, también acabar con los llamados paraísos fiscales que debilitan las economías mundiales.



“El capitalismo descarbonizado debe contemplar que grandes infraestructuras de capital fijo se transformen radicalmente, incluso desvalorizándose, como las del vehículo particular o las del urbanismo del suburbio, para ser reemplazadas por las que permiten el desarrollo de una economía de energías limpias”, afirmó el presidente.



Finalmente, el presidente aseguró que el capitalismo descarbonizado deberá primar los derechos fundamentales como el agua potable, la alimentación básica, la salud preventiva, entre otros.



“La alimentación de los pueblos debe cimentarse en la soberanía alimentaria y no en el libre mercado mundial”, concluyó Petro.