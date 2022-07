Los 'dardos' que Iván Duque lanzó en su discurso de instalación del nuevo Congreso

El presidente de Colombia, Iván Duque, dio su último discurso en el Capitolio Nacional en la instalación del Congreso que legislará para el periodo 2022-2026. Su intervención estuvo marcada por interrupciones de la oposición y su discurso se convirtió en blanco de críticas, pues en varios momentos lanzó frases que han sido tomadas como indirectas.



Entre los avances que destacó de su Gobierno, Duque mencionó su política de legalidad. En ese punto, aseguró que creyó en “una paz genuina” y que aumentó el presupuesto para la paz con legalidad.



“Y, así mismo, regularizamos más de 1,3 millones de hectáreas y entregamos más de 50 mil títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente” dijo.



Según Duque, “este proceso de equidad nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo, sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños". Es clave tener en cuenta que Petro no ha hablado directamente de expropiaciones, pero muchas veces ha sido relacionado con este tema.



De hecho, una de las prioridades del Gobierno entrante será la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz.



“Hemos brindado todo el apoyo necesario a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad”, dijo también el Presidente en su intervención. Sin embargo, instó a que “se instale en la sociedad un debate nacional que nos permita alcanzar una verdad sin sesgos, reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa de vida en Colombia”.



Estas afirmaciones de Duque se dan solo un mes después de que la Comisión de la Verdad presentara su informe final, evento al cual el Presidente no asistió, y además, después de recibir el documento, pidió “tener un debate sensato” sobre el tema, postura que no fue bien recibida por varios sectores.



En la parte final de su discurso, hizo referencia a los desafíos que hoy tiene el país, especialmente a los migrantes venezolanos, recalcando que 1’200.000 hacen parte del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.



"A ellos, y a todos los venezolanos, les decimos que aquí estamos quienes creemos en las instituciones, y que son las elecciones libres la única manera como debe retornar la esperanza a Venezuela", aseguró.



En ese sentido, vale recordar que Gustavo Petro ha manifestado su intención de reabrir la frontera con Venezuela y “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos”.



Otro mensaje que llamó la atención fue el que envió a quienes hicieron parte de la oposición en su Gobierno, pues agradeció a “los partidos de gobierno e independientes por su trabajo legislativo”, mientras que a sus detractores les dijo: “no reconozco, ni reconoceré enemigos políticos”.