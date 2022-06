Lo que se sabe de la supuesta cotización del dólar a $5.000 tras el triunfo de Gustavo Petro

A pocas horas de que se conociera la victoria de Gustavo Petro como presidente de Colombia, en redes sociales rondó una foto sobre el precio de venta del dólar, la cual causó polémica por alcanzar un valor de $5.000.



Se trata de Euroservicios, la oficina de cambio de divisas que opera en el aeropuerto internacional José María Córdova, y no en el aeropuerto internacional El Dorado, como aseguraban algunos usuarios en redes.



Lea además: Lo que puede venir para Colombia con el triunfo de Gustavo Petro



No obstante, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, recordó que el dólar que se negocia en estas casas no está regulado, y su precio depende de la oferta y demanda disponible en cada establecimiento.



"Que el dólar posiblemente suba mañana por un efecto del comportamiento de la TRM a nivel internacional es posible, pero el mercado de los profesionales del cambio, como está concebido y diseñado, se va a mover como siempre, es decir, por el efecto de oferta y demanda. Si hay escasez de divisas seguramente se va a subir el precio. No obstante, nunca por efecto de la decisión política que se tomó ayer, es por decisiones del mercado", dijo Martha del Pilar Martinez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Profesionales del Cambio, Asoprocambios.



Por eso, La República realizó un sondeo con más de 10 casas de cambio para conocer los precios del billete verde. El valor de venta promedio es de $3.974, es decir, $61,8 más caro si se compara con la TRM vigente para el pasado viernes ($3.912,15).



Alliance Trade, Cambios Vancouver y Cóndor mantienen los precios de venta más económicos, a $3.910, $3.940 y $3.960, respectivamente.



Lea también: MOE: estos fueron los tres lunares durante la jornada de elecciones en Colombia



Si por el contrario, desea vender la divisa, en estas oficinas podrá hacerlo por un precio promedio de $3.865, siendo Giros & Finanzas, Alliance Trade y Cambios El Poblado las opciones menos costosas con valores de $3.700, $3.820 y $3.820, en ese orden.



En el caso de querer adquirir la divisa en bancos, La República hizo un sondeo con 17 entidades y encontró que, de ese total, solo seis compran y venden la divisa en efectivo en algunas de sus oficinas, pero solo a sus clientes. Dentro del listado están Bancolombia, Banco de Occidente, Banco Caja Social, Itaú y Bbva Colombia. Mientras tanto, Scotiabank Colpatria ofrece el servicio a todo público.