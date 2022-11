Lo que dicen familias de diputados asesinados por las Farc, que critican a la JEP

Luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de PAZ, JEP, publicara una resolución de conclusiones sobre los secuestros cometidos por las Farc en el marco del conflicto armado, varias familias de los diputados del Valle anunciaron que se alejarán del sistema de justicia transicional.



“Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia. Le dejamos a la JEP sus victimarios, pero, reiteramos, no creemos en la justicia que está impartiendo e invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos”.



Así concluye un comunicado de prensa divulgado por la Fundación Defensa de Inocentes, representante legal de los allegados a los asambleístas y de Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre en la que murieron sus compañeros cuando estaban en poder de las Farc.



Según el fallo de la JEP, los exjefes de la extinta guerrilla aceptaron la responsabilidad en los casos que se les imputaron, por lo que tendrán una sentencia de cinco a ocho años que no implicarán la privación de la libertad, sino la realización de actividades como desminado y búsqueda de personas desaparecidas.



Pero estas víctimas del caso de los diputados aseguran que “no ha habido una verdad detallada, plena y exhaustiva por parte de los exintegrantes de las Farc”, sino que “han existido verdades a medias, manipulación de la verdad”, por lo que están en desacuerdo con el fallo de la JEP.



“Ha sido una agotadora lucha jurídica evitar que los victimarios mientan y rindan versiones amañadas y manipuladas y en todo caso ofenden la dignidad de las víctimas, que además de soportar el asesinato de sus seres queridos han tenido que escuchar mentiras y versiones incompletas y tergiversadas sobre los hechos que los victimizaron”, sigue el comunicado.



Entre tanto, los sancionados por la JEP, Los exmiembros del Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, aseguraron ayer que el fallo sobre su responsabilidad en los secuestros es un incentivo a seguir con las acciones restaurativas y el cumplimiento de las sanciones.

A declarar

La Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó ayer a Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, a rendir una versión escrita por el magnicidio del político Álvaro Gómez Hurtado.



La decisión se tomó al concluir que desde la fecha en la que las Farc aceptaron su responsabilidad en ese asesinato ellos no habían sido citados para rendir aportes a la verdad.



“El despacho advierte que no se ha citado a aporte temprano a la verdad a dos de los firmantes de la comunicación que dio origen a este trámite, esto es, a los señores Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel Redondo. En consecuencia, se convocará a los mencionados para que presenten por escrito su aporte a la verdad, para lo cual se les concederá el término de un mes”, explicó esa instancia de la JEP.