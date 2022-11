Fiscalía y Procuraduría abren investigación contra Aerocivil por escándalo de corrupción

La Procuraduría General de la Nación anunció la investigación preliminar contra funcionarios de la Aeronáutica Civil, por presuntas irregularidades contractuales y otros hechos de corrupción que se habían registrado al interior de la entidad.



Dicho anuncio se da luego de las declaraciones hechas por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en las que anunció las medidas que se van a tomar de fondo frente a las posibles irregularidades al interior de la Aeronáutica Civil.



Le puede interesar: Pros y contras de la iniciativa del Concejo que busca que la Policía se ocupe de labores de tránsito



Según el Ministerio Público, este ejercicio busca determinar las presuntas irregularidades en la firma de contratos de prestación de servicios, sobrecostos en la compra de tecnología, infraestructura, repuestos y equipos de comunicación.



Además, se quiere establecer si existe un posible vínculo de servidores de la Aerocivil con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes que delinquen en Bogotá y otras ciudades del país, hechos que fueron conocidos tras varias denuncias publicadas a través de medios de comunicación.



La actuación disciplinaria por el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de falta disciplinaria y en especial identificar a los servidores públicos comprometidos presuntamente en la situación irregular denunciada.



La Aerocivil se pronunció sobre las denuncias en su contra y señalaron que estos procesos están sujetos a vigilancia por parte de órganos de control para el uso adecuado de los recursos públicos.



“Durante el segundo semestre de 2022 se tenía prevista la finalización de un número importante de procesos contractuales, no obstante, ante presuntos incumplimientos y cuando ha sido pertinente, se ha requerido a los interventores (contratistas externos a la Entidad) y se han cotejado los informes de los procesos de supervisión para determinar la procedencia de sanciones y el eventual traslado a los entes de control competentes”, explicaron.



La entidad aclaró que se habrían priorizado los procesos administrativos para determinar si se aplican sanciones, caducidades o incumplimientos a 14 contratos de obra o interventoría, y 4 contratos para la adquisición de bienes y servicios.



Sobre las omisiones y vinculación de funcionarios públicos con actividades ligadas al tráfico de estupefacientes, la Aerocivil aclaró que no tiene funciones relacionadas con la prevención del tráfico y sus delitos conexos.



Lea también: Así se vive en Los Comuneros I, el barrio de Cali con más homicidios en lo que va del 2022



“Actualmente la Entidad no tiene información sobre presunta manipulación de los sistemas a la navegación aérea tendientes a facilitar el tráfico de sustancias ilícitas o similares”, exponen.



En lo referente al proceso de licenciamiento del personal aeronáutico explicaron que las pruebas presentadas por la Revista Semana deberán transferirse al ente de control correspondiente.



“La publicación menciona audios -desconocidos por esta Entidad- y comunicaciones entre terceros en los que se sugiere la intermediación ilícita de una persona ajena a la Entidad y el concurso ilegal de funcionarios públicos. No se referencian condiciones de tiempo, modo y lugar que permitan establecer responsabilidades disciplinarias”, puntualiza la entidad.



El directo de la Entidad anunció que extenderá una invitación a la directora de la Revista Semana para que, con documentos en mano, sean revisadas las informaciones que se tienen.