"Llevar a cabo 54 revocatorias de mandato puede costar $200 mil millones": Registrador Delegado

Natalia Moreno Quintero

Según cálculos de la Registraduría Nacional, implementar 54 solicitudes de revocatoria de mandato, con sus respectivas jornadas de votación, podría costarle al Estado cerca de $200.000 millones, cifra que podría ascender teniendo en cuenta que actualmente la entidad ha recibido 65 trámites de esta índole.



Así lo reveló Nicolás Farfán, registrador delegado en lo Electoral, que dejó entrever que las revocatorias podrían cruzarse este año y el próximo con otros procesos electorales de la Registraduría.



¿Cuántas solicitudes de revocatorias de mandato finalmente cumplieron todos los trámites y se van a realizar?

​

Hasta el momento ninguna. Lo primero que debemos recordar es que las 65 solicitudes de revocatoria de mandato que cursan en la actualidad en todo el territorio nacional deben surtir unos trámites previos consistentes en: primero, el registro de la solicitud; segundo, el reconocimiento del comité promotor y del vocero; y tercero, la audiencia pública en la cual el mandatario local y el comité promotor expresen los argumentos a favor de la revocatoria.



¿Y qué ocurre luego de que las revocatorias pasen esos trámites?

​

Una vez surtidos todos estos trámites, y si se cumplen a cabalidad, vendría la entrega de los formularios de recolección de firmas para que los comités promotores de la iniciativa recojan el número de firmas requeridas en cada circunscripción. Sin embargo, como es sabido, ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz de la propagación del Covid-19, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó un concepto al Ministerio de Salud a efectos de que esta cartera le indicara a la organización electoral cuáles son los lineamientos y protocolos de bioseguridad que deben atender los comités promotores al momento de llevar a cabo la actividad de recolección de firmas. En este sentido, hasta que el Ministerio de Salud no se pronuncie, la entrega de los formularios de recolección de apoyos está suspendida actualmente.



Pero en Cali los promotores de la revocatoria contra el alcalde Jorge Iván Ospina siguen insistiendo en que se les entregue los formularios para la recolección de firmas...

​

Esta semana, justamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil ganó una acción de tutela interpuesta en Cali por el comité promotor de la revocatoria, en la que se exigía la entrega de los formularios para la recolección de firmas. Sin embargo, el juez de tutela nos dio la razón bajo el entendido de que este trámite está suspendido en aras de proteger la vida y salud de los colombianos. Hay que recordar que esa actividad implica necesariamente contacto entre los ciudadanos y el equipo de trabajo del comité promotor, y todos sabemos que en el contacto está la propagación del virus.



¿Cuánto podría costar hacer 64 revocatorias de mandato, en el caso de las mismas lleguen a cumplir con todos los requisitos?

​

Nosotros hicimos un cálculo hace unos 10 días, cuando habían 54 iniciativas, y nos dio un costo de algo más de $200.000 millones, incluida la jornada de votación en todos los lugares donde se está proponiendo la revocatoria, que incluyen capitales importantes como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, este valor puede ser superior a hoy por el hecho de que actualmente se han recibido 65 iniciativas y se pueden ir haciendo más solicitudes en otros municipios de Colombia.

Lea además: Revocatoria del alcalde Jorge Iván Ospina despierta voces a favor y en contra



¿Quién asume el costo de las revocatorias de mandato?

​

El estado colombiano y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



¿Usted cree que los trámites de revocatoria se podrían terminar este año para que no se crucen con otros procesos electorales que se van a realizar en el 2022 en el país?

​

Yo no puedo vislumbrar el futuro. Lo único que puedo decir es que la ley establece que una jornada de revocatoria de mandato y su posterior revocatoria solo se puede dar hasta que falten 18 meses para el vencimiento del periodo constitucional.



Explíquese mejor...

​

El periodo constitucional dura cuatro años: arrancó el primero de enero del año 2020 y se termina el 31 de diciembre de 2023. Desde esta fecha hay que echar para atrás 18 meses (es decir junio de 2022). Según la ley 1757 de 2015, hasta esa fecha hay plazo para que un alcalde sea revocado.

O sea que las solicitudes de revocatoria sí se podrían cruzar el próximo año con otros procesos electorales de la Registraduría...

​

Las fechas de las revocatoria no tienen una fecha cierta, dependen del trámite que cada una lleve respecto a la verificación de firmas; mientras que la elecciones ordinarias son de una fecha fija. Sabemos, por ejemplo, que las elecciones de Congreso se realizan el segundo domingo de marzo del 2022 y las de la Presidencia el último domingo de mayo. En esta sentido, no tenemos claridad cuando van a ser las fechas de las eventuales revocatorias.



¿Cómo se mide la cantidad de firmas que se deben recoger en cada ciudad para poder hacer efectiva una revocatoria de mandato?

​

Para el caso de la revocatoria, se requiere el apoyo de un número de ciudadanos que haga parte del censo electoral del respectivo departamento, municipio o distrito de no menos del 30 % de los votos obtenidos por el elegido. Y, para que la revocatoria sea válida, se requiere el pronunciamient0 popular por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al 40 % de la votación válida registrada el día en que se eligió el respetivo mandatario.



Una vez a los comités promotores de las revocatorias se les entreguen los formularios de recolección de firmas, ¿qué plazo tienen para recoger las mismas?

​

Tienen seis meses para recoger las firmas de quienes apoyan la iniciativa. Ese plazo puede ser prorrogado hasta por tres meses más en un caso de fuerza mayor debidamente acreditado por el Concejo Nacional Electoral (CNE).



¿Qué otros procesos electorales que tiene que adelantar la Registraduría este año se puedan ver afectados por las solicitudes de revocatorias de mandato?

​

Actualmente, nosotros estamos llevando a cabo elecciones atípicas. Este domingo 21 de febrero, por ejemplo, tenemos tres comicios para elegir alcalde en Urrao, Antioquia; en Páez, Boyacá; y en el municipio de Roberto Payán, en Nariño. Asimismo, pueden venirse otras elecciones atípicas siempre y cuando se presentes vacancias o faltas absolutas de los mandatarios.



¿Qué vacancias, por ejemplo?

​

La destitución, la renuncia, la muerte, la declaración de la nulidad electoral de la elección, la condena penal y la incapacidad física permanente. Ahora, las vacancias se están dando mucho por nulidades electorales y, lamentablemente, porque algunos mandatarios han fallecido por Covid-19.



¿Cuántos mandatarios han muerto por coronavirus en el país?

​

Los alcaldes de los municipios de Urrao y Taraza (en Antioquia); así como los de Repelón (en Atlántico) y Tenerife (en Magdalena).

Revocatorias del 2021

Hasta la fecha, la Registraduría Nacional ha recibido 65 solicitudes de revocatoria de mandato.



En 56 de estos procesos ya se realizaron las audiencias respectivas. Por ejemplo, la audiencia del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina se llevó a cabo el pasado jueves 11 de febrero.