Llegó la hora definitiva: los colombianos definen hoy en las urnas el tipo de país que quieren

Más allá de que hay cosas en las que coinciden Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, como en la necesidad de fortalecer el proceso de paz, más oportunidades para los jóvenes y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, hay diferencias de fondo entre ambos que redefinirían hoy el rumbo de esta gran empresa llamada Colombia.



Por un lado, explican los analistas, está la propuesta de llevar el país a ojo cerrado hacia un giro político e ideológico que no ha dado los mejores resultados en otros países del continente; por el otro, la apuesta de mejorar las condiciones de vida de los colombianos reduciendo los gastos del Estado y protegiendo los recursos públicos de la politiquería y la corrupción.



Jorge Luis Yarce, analista y docente de la Universidad Central de Bogotá, explica que uno de las mayores diferencias radica en la posibilidad de que se dé un cambio en el modelo político: “Existe el fantasma del reformismo constitucional en algunos candidatos y esto atrae muchos los ojos sobre el funcionamiento y el futuro de la democracia”.



“Definitivamente, nos estamos jugando un modelo de hacer política y de ejecutar las propuestas. No es lo mismo decir que se va a hacer una reforma tributaria de $50 billones anuales y que aún así no alcanzaría para ejecutar el proyecto, que decir que se va a recortar el gasto público y que se va a reducir el IVA y se va a incrementar el impuesto a ciertos productos y productores para mantener la balanza. Ahí hay una diferencia absolutamente diametral”, dice Yarce.



De ese manejo económico depende la continuidad de los principales programas sociales con los que se viene subsidiando a los sectores económicamente menos favorecidos y que han prometido ampliar en campaña ambos candidatos.



Es por eso importante evaluar qué han tratado de crear en estrategias y en emociones las diferentes campañas, considera el senador Carlos Fernando Motoa. “La campaña de Gustavo Petro viene generando resentimiento, odio en la ciudadanía contra las instituciones y con estrategias para tergiversar, aniquilar y destruir al opositor, y eso en una democracia es supremamente grave”.



“En el caso de Hernández, ha sido una campaña con una única bandera: la lucha contra la corrupción; ha tenido una cruzada contra la corrupción en el país, que es un hecho que lastima, perjudica y afecta todos los temas sociales y económicos, y su propuesta es llevar los recursos a quienes lo necesitan”, señala el congresista.

“Nos jugamos un modelo social y económico que va a impactar todos los niveles y todas las áreas de la vida en Colombia”. Jorge Luis Yarce, analista.

Sobre la seguridad nacional

La seguridad es otro tema que tendría cambios sustanciales dependiendo de cuál de los dos candidatos se adjudique el triunfo electoral en la tarde de hoy. No obstante, sería con Gustavo Petro con quien haya mayores modificaciones. Un factor clave sería el acercamiento que realicen las dos opciones a un eventual proceso de desarme de la guerrilla del ELN.



Frente a este tema, señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), “es indudable que Petro retome la iniciativa de paz pues así lo planteó varias veces en campaña, y aprovechando que varios de los dirigentes del Pacto Histórico ya tienen experiencia en negociaciones de paz. Eso le daría mayor confianza al ELN porque habría cierta aproximación en el lenguaje”.



En referencia a otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, Restrepo recuerda que Petro “ha cambiado de opinión: primero ofreció una posibilidad de negociación; después se echó para atrás y habló de ‘perdón social’, y ahora último de sometimiento a la justicia”.



Sin embargo el Director del Cerac prevé que en materia de seguridad nacional “no se ven riesgos asociados a un eventual triunfo de Gustavo Petro en las urnas. “Algunas personas hablan de riesgos para la seguridad nacional, pero no lo considero así”.



Los cerca de 450.000 hombres que integran las Fuerzas Armadas en Colombia, Ejército y Policía Nacional, también a la espera de lo que pueda ocurrir con ellos y con las instituciones tras conocerse los resultados de este domingo.



El analista en seguridad y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), John Marulanda, indica que no es de poca monta lo que está en juego especialmente para la Fuerza Pública, militares y policías con un nuevo gobierno.



“Vemos con mucha perspicacia la carta de último minuto que envió Petro diciendo que no va a alterar el régimen especial de pensiones, que eso nos afecta a los retirados de manera particular. Creemos que un gobierno suyo sería bastante demoledor para la Fuerza Pública; que así nos lance esas propuestas romanticoides en realidad él tendrá una situación de violencia más generalizada porque la violencia en el país se origina en el narcotráfico y por las alianzas que tiene no parece que esté muy dispuesto a pelear contra ese flagelo”, señala.

Las relaciones con el Congreso



En ninguno de los dos casos se intuye que habrá un trabajo fácil en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Más tensa aún, dicen los analistas, podrían ser ese trabajo coordinado con el candidato Rodolfo Hernández, quien ha manifestado que al siguiente día de tomar posesión les quitaría las camionetas, subsidios de gasolina y prebendas a los congresistas para reducir la carga económica del Congreso.



Tampoco será fácil esa relación en el caso de ganar Gustavo Petro, quien asegura que realizará reformas legales y constitucionales a los organismos de control, los tratados de libre comercio y la firma de nuevos convenios, los cuales deben contar con las mayorías parlamentarias.



Para el analista John Mario González, “dada la posición minoritaria del Pacto Histórico en el Congreso y los partidos de centroizquierda, en caso de ser Petro el presidente deberá buscar el apoyo de los partidos tradicionales con una agenda moderada”. Pero considerando el talante de Petro y el programa de gobierno que presentó en marzo pasado con una agenda radical, yo diría que buscará subyugar al Congreso con nuevas modalidades de ‘mermelada’ o con acciones audaces de gobierno que le den alta popularidad.