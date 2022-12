Listo el decreto con las reglas para dejar libres a jóvenes detenidos que serán 'gestores de paz'

La oficina jurídica de la Presidencia de Colombia tiene listo el decreto que reglamentará y especificará las reglas y la forma en la que se hará la selección de los 'gestores de paz', que se encargarán de ser mediadores en diversos conflictos de la sociedad.



Desde la Casa de Nariño se confirmó que el decreto está listo y ya tendría el visto bueno del presidente Gustavo Petro, quien tendrá la última palabra para seleccionar las personas que serían 'gestores de paz' entre ellos, los jóvenes de la denominada 'primera línea' que serían dejados en libertad tras ser capturados por estar, presuntamente, involucrados en actos de violencia cometidos en el estallido social.



Es cuestión de horas lo que faltaría para que el decreto aparezca en la normativa de la página web de la Presidencia, pero por ahora el documento no está numerado y aún tiene pendiente su publicación.



El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, hace unos días dio a conocer que la figura de 'gestores de paz' no sólo podrán utilizarla las personas que hayan sido capturadas en medio del paro nacional, sino también los líderes sociales de todo el territorio nacional que quieran participar y ser voceros.



La reglamentación permitirá la elección de los voceros, la forma en que se elegirán y la definición de las facultades que tendrán. Cada caso se definirá de forma individual y los voceros no podrán violar ninguna ley.



El decreto también incluirá la creación de una comisión de alto nivel que hará parte de la reglamentación para definir las personas que serían voceros. La conformarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro del Interior, Alfonso Prada.



Según el Gobierno, las labores de los voceros estarán relacionadas con todo tipo de conflictos en las diferentes regiones del país y serán quienes tomen parte en procesos de pacificación que acerquen a las partes de los conflictos en temas ambientales, de sociabilidad, entre otros.