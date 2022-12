'Limbo' jurídico podría afectar los viajes al exterior de niños y jóvenes durante Navidad

Los colombianos que en esta época de vacaciones planean viajar al exterior con menores de edad pueden tener problemas para salir del país por las complicaciones que se están dando en la renovación del pasaporte, por problemas logísticos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional.



Una de las personas afectadas por esta situación, Carolina Turriago, explicó a Colprensa que está evaluando la posibilidad de cancelar sus vacaciones porque su hijo, que acaba de cumplir la mayoría de edad, no ha podido aún cambiar el pasaporte.



Según normas de la Cancillería, los niños y jóvenes deben cambiar el pasaporte cuando llegan a los 7 o a los 18 años de edad.



Por los problemas logísticos que tuvo la Cancillería en el 2021 en la expedición de pasaportes, se emitió la resolución 7421 del 2021 el 14 de diciembre del año pasado en la que se autorizó un permiso para que los menores de edad y recién vueltos mayores no tuvieran la necesidad de cambiar el pasaporte y podrían continuar usándolo.



El problema es que la resolución expira este 14 de diciembre, justo el día en el que Turriago tiene el viaje con su familia. Aunque su familia ha gestionado el documento desde hace tiempo, aún no ha podido conseguirlo.



“Estas personas que están en este limbo, 7 o 18 años, que no hayan podido cambiar su pasaporte al cumplir esa edad ya no pueden viajar tampoco, no tienen cómo identificarse para poder viajar. Nosotros nos dimos cuenta porque vamos a hacer un viaje el 14 de diciembre, ese día se vence la resolución”, explicó Turriago a Colprensa.



Aunque la Cancillería asegura que el pasaporte se puede tramitar con la contraseña, que para esos efectos remplaza la cédula, en el caso de Turriago, al acercarse para hacer la renovación del pasaporte le informaron que no podía hacer el requerimiento porque la entidad electoral no ha actualizado los datos del menor en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).



“Nuestro hijo tiene un pasaporte vigente pero tiene una contraseña de cédula, la Registraduría no ha subido los datos a Cancillería, la Cancillería no puede emitir el nuevo pasaporte y es posible que él o niños y jóvenes que estén en esa situación desde ese día no van a poder empezar a viajar”, explicó.



Aunque el menor cumplió la mayoría de edad en septiembre, es el momento en el que la Registraduría no le ha entregado la cédula al menor, reconociéndole a la familia que hay un retraso en la expedición del documento.



Según la página de la Registraduría, la entrega de documentos en “general se tarda entre 15 a 30 días hábiles contando el tiempo del envío postal y según el municipio donde se realice de la solicitud”.



“Mi hijo sacó la contraseña entre el 19 y 20 de septiembre y esta es la hora en la que todavía no tiene la cédula, no tiene los datos cargados en ese sistema ANI para la Cancillería y pues esta no puede emitir el pasaporte”, explicó Turriago.



En las últimas horas la Cancillería le dio una respuesta a la familia de Turriago manifestándole que estarían contemplando extender la resolución, pero dicha decisión podría estar llegando tarde para el viaje del 14.



“Nos permitimos informarle que, teniendo en cuenta inconvenientes como el que usted nos menciona, actualmente se está evaluando la posibilidad de prorrogar la mencionada resolución, por lo que, una vez se llegue a una conclusión al respecto, será comunicado debidamente a través de los canales institucionales dispuestos para tal fin”, le informó la Cancillería a la familia.