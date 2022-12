Aplazan discusión del código electoral hasta el próximo año

Hasta el otro año fue aplazada la discusión del proyecto de ley que busca reformar el Código Nacional Electoral, tras dos semanas de fuertes controversias tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.



La decisión se tomó luego de que el autor de la iniciativa, el registrador nacional, Alexander Vega, le pidiera ayer al presidente de la Comisión Primera del Senado, Fabio Raúl Amín, acoger la propuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, en el sentido de excluir del proyecto las temáticas relacionadas con el registro civil.



Le puede interesar: La polémica que se ha desatado entre los congresistas por posible libertad de los jóvenes 'primera línea'



Para Vega, es necesario que esa discusión se dé de manera amplia y sin límite en marzo del 2023, precisando que, en caso de ser aprobada, la reforma no aplicaría para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 29 de octubre del año entrante.



“En varias oportunidades la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha exhortado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Registraduría Nacional del Estado Civil a modernizarla”, dijo el registrador en una carta enviada a Amín.



De su lado, los senadores Humberto de la Calle, Ariel Ávila, Jonathan Pulido Hernández y Paloma Valencia, en una declaración conjunta, calificaron de “estupenda” la decisión del Congreso y de “un triunfo de la sociedad colombiana”.



Le puede interesar: "Nosotros no estamos dando permiso para traquetear": Presidente a grupos armados



Ávila recordó que “hubo acusaciones de entrega de puestos por parte del Registrador para presionar la votación, los temas de negocios por las máquinas biométricas y el registro, y los temas de amenaza a la democracia” y dejó en claro que en marzo próximo “se dará la misma pelea, porque varios de los riesgos que hay en ese Código no han sido quitados”.



Y Pulido añadió: “Esta primera batalla ha sido ganada. Por ahora esos más de mil puestos que se iban a repartir a dedo no serán entregados; ese voto remoto peligroso, tampoco, y digo por ahora, porque en marzo estaremos en pie de lucha en contra de esa polémica reforma al Código Electoral, que esperamos sea mejorada”.