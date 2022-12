"Nosotros no estamos dando permiso para traquetear": Presidente a grupos armados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un fuerte llamado a los grupos armados que generan violencia en el territorio nacional.



En medio de la ceremonia de ascensos al grado de subtenientes del Ejército Nacional, el presidente aseguró que su Gobierno está buscando el diálogo, más no dando permisos para traquetear.



“Nosotros cuando hablamos de diálogo no estamos dando permiso para lo ilegal, estamos dando permisos para hablar, pero tiene que haber una voluntad, no puede en la mente de las personas que hoy ejercen violencia haber un espacio creyendo que una opción de diálogo es una opción para aprovechar en el sentido de aumentar las condiciones de construcción de una economía ilegal”, explicó el presidente.



El mandatario colombiano además manifestó que precisamente la búsqueda de paz busca acabar definitivamente con la violencia que se ha ido aumentando en las últimas semanas por parte de las disidencias en el departamento del Cauca.



“Nosotros no estamos dando permiso para traquetear, estamos dando permiso para acabar definitivamente la violencia y pasar a territorios que, como en el caso de Buenaventura, se pueda construir con una visión común de prosperidad, de dejar la exclusión del territorio colombiano”, explicó Petro.



A pesar de las violencias y las muertes que han ocurrido en esos conflictos, el mandatario aseguró que aún le sigue apostando a la paz que quieren también los colombianos, pero reiteró que no se puede caer en ingenuidades.



“La paz por tanto en medio de la violencia, en mi opinión, sigue siendo importante, sigue siendo la ilusión de Colombia, sigue siendo la única posibilidad real de construir una nación, pero esa paz no puede ser ingenua, lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear, o para tener territorios que se suponen son estratégicos”, explicó Petro.



También, como lo anunció en horas de la mañana, el presidente informó que la Fuerza Pública no cesará su accionar debido a que no existe un trato y la violencia continúa aumentando.



“¿Por qué un proceso de paz tendría que implicar que saliera el Estado? y peor aún, ¿por qué se podría pensar que el Estado tendría que salir cuando ni siquiera hay un proceso de paz, sino el uso del territorio para traquetear?, pues eso no se puede esperar de este Gobierno”, afirmó Petro.



Y reiteró el presidente: “Es la primera juventud literalmente, soldados en su servicio militar salidos del bachillerato con muchísimas ilusiones, me imagino, en sus almas, sus cerebros, sobre lo que sería su vida en Colombia y hoy muchos de ellos ya no están. Es una nación que ve morir su juventud ¿Hasta cuando? sería la pregunta”.