Las reacciones ante la suspensión provisional de Daniel Quintero como alcalde de Medellín

Como un "golpe de Estado" calificó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la decisión de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, de suspenderlo provisionalmente de su cargo por tres meses por participación en política.



En su cuenta de Twitter, Quintero manifestó: "Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia" y aseguró que la democracia está en riesgo porque lo quieren sacar de su cargo para intervenir en las presidenciales.



"Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. No pasarán", agregó. Y, además, replicó un trino de su esposa, Diana Osorio, que aseguró: "Y nos volvieron como Venezuela".

En el mismo sentido se pronunció el candidato presidencial Gustavo Petro, quien además de hablar de un golpe de Estado en Medellín, le pidió a la ciudadanía y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular.



Recordó que él también fue retirado de su cargo por el entonces procurador Alejandro Ordoñez y la decisión fue posteriormente revocada por la Corte.



"La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana", señaló.



Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que si bien los funcionarios que participan en política deben ser investigados, la procuradora tiene una forma muy particular de actuar porque al Presidente, que según él ha participado abiertamente en política, no le ha hecho ni siquiera un llamado de atención.



El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría y, luego de que Quintero aseguró que habían acordado sacarlo del cargo, manifestó que el Alcalde es "juguetón".



"Alcalde juguetón, no engañe que lo que ha hecho con el patrimonio público es suficiente", escribió Uribe en su Twitter.