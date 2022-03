¿Las fuerzas alternativas le quitarán terreno a los partidos tradicionales? Las miradas sobre lo que pasaría con el Congreso

Mientras algunos analistas consideran que a partir de hoy habrá un Congreso muy distinto al que tiene Colombia actualmente, donde prevalecerán las fuerzas alternativas a los partidos tradicionales, otros opinan que las colectividades de siempre, sin grandes cambios, seguirán ocupando los escaños de Senado y Cámara de Representantes.



No hay un consenso entre los expertos consultados por El País sobre el tipo de Legislativo que se elegirá hoy 13 de marzo y que tendrá el país para el próximo cuatrienio presidencial, después de una época de estallido social e indignación de la población colombiana.



El politólogo Juan Pablo Ortega, quien lidera Democrítica, grupo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Javeriana de Cali, cree que posiblemente vayamos a tener el Congreso -en especial el Senado- con más fuerzas alternativas en toda la historia de Colombia y eso va a permitir que muchas de las propuestas de corte progresista o de centro o centro izquierda que han estado en la opinión pública sean efectivas en leyes: todo lo que tiene que ver con eutanasia, aborto, regulación de drogas y marihuana, libertades individuales, proceso de paz, proyectos de transparencia y reformas institucionales.

Entre tanto, el magíster en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Norte Luis Eduardo Martínez manifiesta que “no habrá una barrida electoral por parte de los alternativos y aún las fuerzas del statu quo mantienen su poder para seguir utilizando las triquiñuelas que las ha hecho perdurar en el control del ‘foro natural de la democracia colombiana’. Eso para nada quiere decir que no se verán afectados unos sectores más que otros. El uribismo parecería ser el más seguro sector político próximo a recibir un duro golpe en esta materia”.



Aún es muy temprano para hablar de una renovación total del Congreso, opina la politóloga Martha Useche, docente investigadora del programa de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Areandina.



Para ella, Colombia es un país que se ha caracterizado por ser muy tradicionalista en sus elecciones y de cambios muy paulatinos.

Estamos ante un cambio, es indudable, pero las estructuras ideológicas en el Poder Legislativo se mantendrán, aunque cada vez con menor presencia. Luego de los resultados de este año, en las elecciones de 2026 o más hacia el 2030 sí pudiéramos esperar una verdadera renovación, anota.

No veo derrotados a los Blel, ni a los Gnecco, ni a Efraín Cepeda, ni a los Cotes en la Costa Atlántica, comenta el magíster en Ciencia Política, Luis Eduardo Martínez.

Cómo quedarían las fuerzas

De acuerdo con el análisis que hace el politólogo Ancízar Marroquín, la gran sorpresa la dará Pacto Histórico. “Hay cálculos de los más optimistas que dicen que va a tener 16 curules en el Senado y los menos optimistas hablan de 10 u 11. En todo caso, sea cual fuere el resultado o el promedio de esos resultados la sorpresa va a estar en esa parte”.



La segunda sorpresa, continúa el académico, va a ser el Centro Democrático. Es muy probable que baje sustancialmente su participación en el número de curules del Senado, principalmente porque ya no está Álvaro Uribe jalonando la lista, ni subiendo la votación del umbral. Si antes salieron senadores con 26.000 votos en ese partido, en esta oportunidad no será así. Si bien Miguel Uribe, quien en teoría jalonará la lista al Senado



-obtuvo 340.000 votos para la Alcaldía de Bogotá-, para la corporación no será lo mismo. “Entonces, una diferencia muy grande irá de Álvaro Uribe a Miguel Uribe en lo que tiene que ver con el jalonamiento de la lista y el número de votos a sacar”.



El director académico del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública comenta, además, que no habrá mayores sorpresas en los partidos Liberal y Conservador, a los que les visualiza “el número de senadores que toda la vida han sacado, entre 13, 14 o 15 cada uno, uno más o uno menos, porque su votación está incrustrada en las regiones”.

Sostiene que para él es una incógnita lo que podría pasar con Cambio Radical y el Partido de La U. Sin embargo, se atreve a comentar que al primero le va a ir mucho mejor que en las últimas elecciones, no así a la U, así un personaje como la atleta Catherine Ibargüen esté encabezando la lista y la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro haya empujado mucho la colectividad.



En relación con la Alianza Verde, manifiesta que no es tan optimista para decir que va a tener la gran participación y va a sacar 5 o 7 senadores. “Yo no lo veo, pero no sabemos qué tanto podría pegar el tema de lo que podría estar detrás de Angélica Lozano, como es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López”.



El Nuevo Liberalismo aspira a obtener más de un millón de votos, continúa Marroquín, teniendo en cuenta que Carlos Fernando Galán sacó un millón de votos en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá. Ellos dicen que con eso, con tener de su lado a la opinión pública y tener un partido propio, es posible que superen esta cifra y con esto, sacar más de cinco senadores.



Con respecto a los cristianos, agrega, va a ser lo mismo de siempre, ellos están incluidos en algunas listas, especialmente del Centro Democrático y de la U, “pero Mira intentará pelear lo suyo; así sea raspando, sacará a su candidato o lo disputará en los escrutinios”.



De otra parte, el politólogo Juan Pablo Ortega manifiesta que este Congreso será muy social demócrata, muy distinto a lo que hemos vivido antes, sobre todo, el Senado, por el voto de opinión tan amplio que va a tener.



Añade que eso se va a traducir en varias cosas: una, en que el Pacto Histórico va a sacar una buena cantidad de candidatos, algunos hablan de diez, yo digo que sin duda va a tener más”.

Sacarán alta votación senadores del bloque costeño. Es que ellos ponen 90.000, 115.000, 130.000 votos, eso es una cosa loca, dice Ancízar Marroquín.

Creo que Centro Esperanza, añade Ortega, va a tener al menos 12 o 13 senadores; 5, las Farc; el Nuevo Liberalismo va a sacar 3 curules, entonces estamos llegando a los 40 congresistas alternativos. Y si uno suma a los liberales que están más hacia la izquierda y de otros partidos que tengan una agenda de paz progresista, definitivamente va a ser un Congreso muy distinto.



Dice también el líder del grupo Democrítica que el Centro Democrático, que hoy es la fuerza más grande del Senado, va a perder bastantes curules; también Cambio Radical. El Partido de la U va a perder sustancialmente: ya Armando Benedetti, Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez , que eran de esa colectividad, están en el Pacto Histórico. “El Partido de la U es uno de los que se puede desmoronar, es que va a haber un descalabro importante, lo mismo en Cambio Radical”.



Los cristianos, aunque se han fragmentado un poco, pueden crecer; el Partido Conservador, con sus maquinarias juiciosas no creo que decrezca tanto, se puede mantener igual que el Liberal, opina Ortega.



Para la politóloga Martha Useche se debe tener presente que en anteriores ocasiones venimos de unas elecciones viscerales en las que el país se polarizó en dos extremos, por lo que los movimientos más representativos de estos lados, sin lugar a dudas, tendrán amplia votación, entonces Pacto Histórico, Centro Democrático y Cambio Radical, que obtienen amplia votación, principalmente en la Costa Atlántica, liderarán la cantidad de sufragios junto al Nuevo Liberalismo.



Considera, además Useche que de las figuras públicas que marcarán tendencia en las votaciones estarán algunas cabezas de listas o personas con mucha recordación ciudadana como Mabel Lara, Gustavo Bolívar, Miguel Uribe, Ariel Ávila, Efraín Cepeda, Elisabeth Giraldo, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Ana Agudelo, David Luna, Aida Quilcue, Humberto de la Calle y Arturo Char.



Sin embargo, advierte la docente investigadora que la magnitud de la corrupción y otros hechos de carácter interno y externo al país aumentan la crisis de institucionalidad en el Estado colombiano, incrementando el desinterés por la política y especialmente hacia la Rama Legislativa, por lo que el voto en blanco y el abstencionismo aumentarán.

Cómo quedaría Senado y Cámara del Valle

No va a haber mucha renovación en la bancada parlamentaria por el Valle del Cauca, opina el politólogo Juan Pablo Ortega, y añade que las que habrá será para reemplazar a alguien del mismo grupo, como por ejemplo, la curul de la Cámara de Catalina Ortiz la ocuparía Duvalier Sánchez, que son muy cercanos políticamente.



Las curules al Senado por el Valle del Cauca, comenta el analista, las ocuparían algunos aspirantes del Pacto Histórico; la representante Norma Hurtado, que va a ser elegida por el Partido de la U, quizá Juan Carlos Garcés, de esa misma colectividad; Carlos Fernando Motoa va a estar allí, lo mismo que Abraham Jiménez y María Fernanda Cabal.



En la Centro Esperanza solo está uno, que es Michel Maya, “quisiera que él quedara porque es muy bueno, pero no creo que le dé, lastimosamente. Si queda, será por pocos votos”.



Los senadores vallecaucanos que repiten quedarán en su mayoría, agrega este profesional, aunque asegura: “Creo que Gabriel Velasco tiene problemas para repetir, está en líos con la bajada tan importante que va a tener el Centro Democrático, aunque la votación del representante Christian Garcés va a ser muy importante y eso lo puede ayudar”.



En cuanto a la Cámara, el especialista cree que el Partido Liberal y el de la U pueden perder curules. ”Actualmente la U tiene cuatro y el Liberal cuatro, podrían perder una cada uno”.



Otro que puede perder una de las dos curules es el Centro Democrático, dada la mala hora del expresidente Álvaro Uribe, la opinión no le favorece y el actual Gobierno proviene de ese partido. Pero, agrega el analista, Christian Garcés obtendrá su curul. El segundo escaño del Centro Democrático en esa corporación se lo podría arrebatar la coalición que hizo el MIRA con Colombia Justa Libres, que son cristianos.



El líder del grupo Democrítica opina que el Pacto Histórico sacará dos curules: “el famoso señor del Canal 2, José Alberto Tejada, sin duda, va a ser representante a la Cámara y muy posiblemente Gloria Arizabaleta, la exesposa de Roy Barreras”.



Cambio Radical también puede obtener una curul, que está entre Juanita Cataño y Yonk Torres, exalcalde de Candelaria. “Son 13 curules: 4 de la U, 3 del Partido Liberal, 2 del Pacto Histórico, 1 del Centro Democrático, 1 de la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, 1 de Cambio Radical y 1 del Partido Conservador”, concluye Ortega.

Así se conformó el Senado en el 2018

De acuerdo con la página Congreso Visible, de la Universidad de Los Andes, en las elecciones legislativas de 2018, las curules del Senado quedaron distribuidas de esta manera:



Centro Democrático : 19

Cambio Radical: 16

MIRA: 3

Farc: 4

Decentes: 3

Polo: 5

Liberal: 14

Conservador: 13

Partido

de La U: 14

Colombia Justa Libres: 3

MAIS: 2

Colombia Humana: 1

Partido Verde: 9.