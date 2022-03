El 'corre corre' de los partidos políticos previo a las elecciones del domingo

A pocas horas de celebrarse la gran fiesta electoral, crece la expectativa en cada partido político por conocer los resultados de un proceso que, en muchos casos, inició años atrás. Por eso, el ‘corre corre’ de los candidatos y sus equipos de trabajo no para. Tienen claro que cualquier detalle puede marcar la diferencia.



Yicel Muñoz, como secretaria de la sede del partido Cambio Radical en el barrio Granada, de Cali, es la responsable de abrir todos los días las instalaciones a las 7:00 a.m. Sin embargo, este domingo su reloj se configura para estar en el lugar mínimo una hora antes de lo acostumbrado y salir sobre la media noche.



Es una de las encargadas de recibir, organizar, coordinar y distribuir todo el material publicitario del actual senador Carlos Fernando Motoa, quien aspira ser relegido y de sus fórmulas en ciudades como Medellín, Cúcuta, Girardot, Bogotá y Quibdó, lo que le permite ser una de las caras visibles del partido en el Valle del Cauca.

Similar situación ocurre con Ángel Valencia, otra figura clave en el trabajo que se hace en esta sede. Valencia ha dormido incluso solo dos horas diarias en esta última semana para poder responder con todas las obligaciones que implica ser el coordinador político de Motoa, cargo ganado a pulso, tras casi 20 años de acompañamiento al candidato palmirano.

Los recordatorios de bolsillo están pensados para los adultos mayores, a quienes se les puede olvidar cómo votar. Foto: Jorge Orozco / El País

Junto a él y a Muñoz está Natalia Elisa Mesa, encargada de garantizar el cumplimiento de todos los aspectos legales que permiten la adecuada contratación y la transparencia con los costos y gastos de la campaña.

Por ejemplo, se asegura de que los propietarios de los 111 vehículos, entre gualas, taxis, busetas y buses, contratados para el desplazamiento por las comunas de Cali entreguen oportunamente documentos como la tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, la licencia de conducción y la cédula de ciudadanía.

Garantizar la entrega oportuna y la disponibilidad de papelería para los testigos electorales es una de las tareas prioritarias de los partidos políticos este domingo.

Asimismo, sistematiza y actualiza la base de datos de los ciudadanos con el fin de agilizar el proceso de orientación de su arribo a los puestos de votación este domingo, principalmente a quienes no tienen acceso a internet o no manejan herramientas digitales.



Por otro lado, el partido Centro Democrático tiene también todo listo para los comicios de mañana, luego de haber repartido material publicitario que incluyó 2500 afiches, 50.000 volantes, 100 gorras y 300 camisetas.



De acuerdo con Juan Felipe Murgueitio, gerente de la campaña por la reelección a la Cámara de Representantes de Christian Garcés y al Senado de Gabriel Velasco, uno de los temas en los que se sigue trabajando intensamente es en la capacitación de cerca de mil testigos electorales del partido.



Esta orientación se hace de forma virtual o presencial, en el barrio Granada, y los apoyan expertos en vigilancia electoral, conocedores de las alertas que se deben dar y los recursos disponibles para hacer alegatos.



Así mismo, al ser una jornada intensa, la alimentación es otro aspecto clave en el que están trabajando. Si bien, en el Centro Democrático no se ha definido aún el menú de mañana, lo más probable es que compren cerca de 500 refrigerios en los alrededores para fortalecer la economía del sector.



Otros que también alistan motores para los sufragios de este domingo es el equipo del partido Alianza Verde.



Esteban Oliveros, coordinador político de la campaña de Duvalier Sánchez, ha tenido durante varias semanas la misión de estrechar los vínculos con líderes, organizaciones y personas interesadas en hacer parte de la red de trabajo del candidato a la Cámara de Representantes, para lo que ha recorrido todo el departamento.



También alista la agenda para atender telefónicamente cualquier imprevisto que puedan tener los líderes en los municipios o en la capital vallecaucana durante la jornada electoral. Como equipo, han entregado más de mil periódicos, pegado afiches en fachadas de viviendas y llegado, hasta el último día, a localidades necesitadas de la mano del Congreso como Buenaventura.



Según Oliveros, al ser una campaña de opinión, la cercanía con la gente es fundamental y lleva a que su financiación sea distinta a muchas otras.



Al respecto, Lina María Rodríguez, coordinadora financiera de la campaña, explicó que en esta última semana han acudido principalmente a las donaciones de las empresas, “las cuales son bastante demoradas” y han dispuesto de un recurso cercano a los $5 millones, producto de una recolección que se inició el 17 de diciembre a través de la plataforma vaki. “Este dinero nos servirá, entre otras cosas, para ayudarnos con el transporte y los refrigerios”, anotó Rodríguez.

En cuanto a la activación en territorio, entre el jueves, ayer y hoy el equipo de trabajo de la Coalición Centro Esperanza, en cabeza del candidato al Senado Michel Maya, le apostó a “lavar la política de la corrupción”. Por ello, a través de la entrega de 12.000 jabones e igual número de esponjas, que fueron empacados y organizados por el equipo de trabajo en la sede de la Avenida Roosevelt, buscan hacer un simbolismo sobre la necesidad de limpiar al país de actos que afectan la confianza de los votantes, según indicó María Alexandra Pacheco, gerente de campaña del aspirante.



“Además, tendremos un gran despliegue digital que nos permitirá estar en comunicación con los ciudadanos y contar detalles de cómo avanza la jornada electoral. Haremos videos cortos que difundiremos en nuestras redes y estaremos en interacción con la comunidad”, agregó.