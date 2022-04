Las fracturas que dividen a los partidos entre Petro y Gutiérrez

Centro Democrático

Para empezar, la elección de Óscar Iván Zuluaga como el candidato presidencial oficial del partido hasta hace poco menos de tres semanas, cuando adhirió a Federico Gutiérrez, generó inconformidad en algunos militantes del uribismo.



Para muchos, el exministro de Hacienda no era la mejor ‘carta’ del Centro Democrático para el Ejecutivo.



Tanto así, que aunque él mismo le pidió a sus compañeros no participar en las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo, muchos le dieron su voto al Equipo por Colombia.



Tras la renuncia de Zuluaga, quedó aparentemente claro que la bancada iría unida en su apoyo a Gutiérrez.



Sin embargo, dice el senador Gabriel Velasco, “el partido tomó la decisión de consultar a la militancia a través de una encuesta para saber hacia qué candidato se va, pero creo que ya las bases tomaron la decisión cuando salieron a votar masivamente por Fico”.



De acuerdo con el actual congresista, la mejor alternativa sería dejar a los integrantes del uribismo en libertad.



Por otro lado, se conoció que el representante Gabriel Santos ha venido sosteniendo reuniones con integrantes de la Coalición Centro Esperanza.



Luego de conocerse algunos elegios

entre el expresidente Uribe y la candidata Betancourt, se abrió la posibilidad de una alianza entre el CD y Verde Oxígeno.

Partido Liberal

Tanto Federico Gutiérrez como Gustavo Petro van tras el Partido Liberal para aumentar su caudal de votos para la Presidencia y lograr mayoría en el Legislativo, hecho que ha generado más divisiones internas.



Y eso lo sabe el director ‘rojo’, César Gaviria, quien ha anunciado que después de Semana Santa confirmará una adhesión para la primera vuelta o dejará en libertad a sus militantes.



“Sería una jugada torpe por parte de Gaviria decantar rápido un apoyo hacia alguna candidatura. La jugada más inteligente es dejar pasar el tiempo y seguir coqueteando con todos los candidatos”, explica el politólogo Juan Pablo Milanesse.



Pero tal parece que no todos los liberales están dispuestos a esa espera o a sujetarse a la decisión que tome el expresidente Gaviria.



Nada más el pasado sábado, 20 liberales de Antioquia se unieron a la aspiración del líder del Pacto Histórico, mientras que extraoficialmente se dice que la mayoría del Senado liberal estaría con Gutiérrez.



Así las cosas, la determinación final del expresidente podría no cubrir toda la militancia, e incluso, darse a conocer solo en segunda vuelta.



Cambio Radical

“Yo creo que las divisiones se dieron en las consultas presidenciales. Algunos integrantes respaldaron mayoritariamente la candidatura a la consulta de Álex Char, otros estuvieron con Alejandro Gaviria, como el caso de Germán Varón, y tal vez un mínimo porcentaje estuvimos respaldando la candidatura de Federico Gutiérrez”.



Esto responde el senador Carlos Fernando Motoa al preguntársele sobre las divisiones internas que ha atravesado Cambio Radical.

De acuerdo con el congresista vallecaucano, las diferencias fueron superadas para las presidenciales y “el 80 % de los senadores y representantes a la Cámara elegidos e igual los que fueron candidatos respaldan la candidatura de ‘Fico’”.



Y es que en efecto podría avecinarse la adhesión de esa colectividad a la candidatura del aspirante del Equipo por Colombia. Tan solo el jueves pasado, Germán Vargas Lleras y Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Gutiérrez, se reunieron para conversar sobre infraestructura e inversión.



Sin embargo, Gustavo Petro también se ha reunido con Vargas Lleras y espera hacerlo con el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical.

Los apoyos y las adhesiones a las candidaturas presidenciales de los partidos podrían cambiar luego de la primera vuelta del 29 de mayo.

Partido de la U

La fuerza política liderada por la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro oficializó su apoyo a Federico Gutiérrez para la primera vuelta.



“Hoy estamos como Partido de la U diciéndole a Fico que lo apoyamos. Fue unánime la bancada que le dio su apoyo después de escucharle su plan de gobierno”, afirmó Toro el pasado 23 de marzo, añadiendo que se firmó un acuerdo programático.



No obstante, desde los mentideros políticos afirman que la presidenta de la U también tendría sus fichas ante un eventual Gobierno de Gustavo Petro.



Como se sabe, el Partido de la U ha presentado bajas en sus listas que le pasaron factura en las legislativas: Ritter López, Roy Barreras, Armando Benedetti, Roosvelt Rodríguez.



Este último, quien renunció oficialmente al partido y simpatiza ahora con el Pacto Histórico, sería la carta de Toro en dicha colectividad.



Sobre esto, el politólogo Juan Pablo Milanesse opina que “Dilian Francisca le apuesta a la diversificación de los riesgos. Nunca apuesta todas sus cartas a un solo caballo, sino que busca entre comillas que todos algo le deban para poder tener participación en cualquiera de los gobiernos electos”.

Pacto Histórico

“La grandeza del Pacto Histórico no es que no haya discusiones, sino que se pueden tramitar”, asegura el recién elegido representante a la Cámara Alfredo Mondragón.



La coalición de izquierda, no obstante, tuvo discusiones en torno a la conformación de sus listas cerradas al Congreso, mientras que ahora su debate más álgido está en las posturas a favor y en contra de la posible llegada del Partido Liberal.



Premisa que no cree del todo cierta Mondragón: “No hay discusión frente al tema, tal vez en las percepciones de cómo sería la llegada, pero queremos pactar con la base liberal”.



Como se recordará un comentario de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial del Pacto, dejó en vilo las conversaciones con ese partido, al llamar a Gaviria “neoliberal”.



Sin embargo, las divisiones en el Pacto “no son solo por la llegada del liberalismo. Indiscutiblemente sí puede presentar algún tipo de fractura, pero, por ejemplo, se viene viendo una relación tensa con el Polo Democrático”, dice el politólogo Juan P. Milanesse.



Eso se pudo constatar cuando el Polo hizo presión para nombrar a Márquez fórmula de Petro.

Nuevo Liberalismo

En el resurgido, las discusiones se vieron a inicios de la contienda electoral en su elección de candidato, lo que llevó a pleitos entre Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán, quien terminó siendo el elegido.



“Ese aval es un yo con yo”, dijo en su momento Lara y optó por alejarse de las bases.



Después del incidente, el panorama de división en el Nuevo Liberalismo pareció cesar.



“El Nuevo Liberalismo está cumpliendo su palabra. Nosotros somos un partido que queremos de entrada dar estos visos de seriedad y de los compromisos adquiridos. Eso significa que estamos apoyando a Sergio Fajardo en su candidatura presidencial, básicamente porque fue uno de los acuerdos que se estableció en la Centro Esperanza”, dice Mábel Lara, excandidata al Senado.



La fuerza política parece tener claro que sus apoyos irán dirigidos a la candidatura de Fajardo, quien incluyó al exprecandidato Galán y a Lara en su equipo presidencial.



Sin embargo, de no ganar el antioqueño en primera vuelta o pasar a la segunda, “dentro del ejercicio del comité directivo, se determinará una decisión para los militantes del Nuevo Liberalismo”, asegura Lara.

Cristianos

“A Federico Gutiérrez, nuestro candidato y ganador en la consulta, ya le he ofrecido todo mi respaldo y desde el partido Mira vamos a recorrer el país. Vamos a recorrerlo al lado de este gran hombre que queremos que sea en primera vuelta, el próximo 29 de mayo, el presidente de la República”.



Esto dijo la exprecandidata presidencial por la coalición Equipo por Colombia, Aydeé Lizarazo sobre la adhesión del partido cristiano a la campaña de ‘Fico’ Gutiérrez.



Pero en el grupo de los cristianos también aspira a la Casa de Nariño el senador de Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, quien se encuentra de correría por el país.



“Nosotros teníamos coalición con el Mira para el Congreso, pero no para Presidencia, ellos tienen otra línea para las presidenciales. Nuestra candidatura incluye líderes departamentales, no solo personas del partido, sino los pensionados, varias redes de microempresarios”.



Pero cabe recordar que el mismo partido tenía pensado solicitar la anulación de la inscripción de Rodríguez y la Red de Veedurías Ciudadana solicitó a la Registraduría excluirlo del tarjetón después de que el CNE declarara ilegal la reunión en la que se le eligió como candidato.

Conservadores, unidos

Al parecer, es el Partido Conservador, de todas las fuerzas políticas, la que no tiene reparos por las decisiones electorales que se han tomado hasta la fecha.



”En el tema presidencial todos coincidimos, ahí no hay división. Así como todos estuvimos con David Barguil en su precandidatura presidencial, ahora lo estamos con Federico Gutiérrez”, asegura el concejal de Cali Fernando Tamayo.



A lo que agrega: ”La decisión ni siquiera parte de una directriz nacional, sino por una gestión netamente ideológica, de visión de país y del modelo de país que nosotros consideramos correcto, que es el de Gutiérrez”.



El miércoles pasado Federico Gutiérrez sumó el apoyo en pleno de los conservadores.



“Nos reunimos toda la bancada de congresistas actuales y electos del partido Conservador con el próximo presidente de Colombia. Le reiteramos nuestro respaldo”, dijo ese día el exprecandidato David Barguil.