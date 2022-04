La estrategia de Federico Gutiérrez para concretar el apoyo de más fuerzas políticas a su candidatura

Aunque en un principio parecía que era una campaña sin mucho contenido programático ni político, en dos semanas Federico Gutiérrez ha logrado darle mayor dinamismo a su cruzada por la Presidencia, al punto que, según las encuestas, ya es el segundo en intención de votos entre los colombianos.



El candidato de Equipo por Colombia ha centrado su discurso en que su aspiración es de la gente y que tanto en campaña como en el Gobierno lo verán en las calles de las ciudades y las veredas del país.



Pero, sobre todo, asegura que es independiente y que no tiene partido político al que deba responderle.



La principal sorpresa que hasta ahora ha dado el exalcalde antioqueño fue haber mantenido muy en reserva quién sería su candidato vicepresidencial, designación que recayó en el médico Rodrigo Lara Sánchez, quien además de ser víctima de la violencia (su padre Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por el narcotráfico cuando era ministro de Justicia) resultó ser exmilitante de la Alianza Verde, cercano al exalcalde de Bogotá y exsenador Antanas Mockus y amigo del también aspirante a la Presidencia Sergio Fajardo.



Lo cierto es que ‘Fico’ Gutiérrez ha logrado que su campaña no esté marcada por partido político alguno. De hecho, al principio pareció que su candidatura recibiría una avalancha de apoyos del Centro Democrático, cuyo aspirante, Óscar Iván Zuluaga, dio un paso al costado para secundarlo, pero, dos semanas después de haber ganado la consulta interpartidista del Equipo por Colombia, la adhesión de ese partido no se ha oficializado.

Ayer se supo que Julio Spataro, reconocido empresario de la confección en la región, fue designado nuevo gerente de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en el Valle del Cauca.

Otro colectivo que está jugado con el antioqueño, aunque todavía no se ha producido un evento formal en ese sentido, es Cambio Radical: varios congresistas, como el vallecaucano Carlos Fernando Motoa, ya le han expresado su apoyo público, el candidato se reunió con Germán Vargas Lleras, jefe natural de ese partido, quien le entregó una propuesta programática que espera que sea implementada si la ‘carta’ de Equipo por Colombia llega a la Casa de Nariño.



Y los miembros de esa coalición de centro derecha también ya empezaron a cumplir sus tareas, luego de que el martes pasado los otros cuatro exprecandidatos, Alejandro Char, Enrique Peñalosa, David Barguil y Aydeé Lizarazo, se reunieran con ‘Fico’ para definir los roles que cada uno de ellos tendrá en los dos meses que quedan de la campaña presidencial.



“Acá estamos en equipo, unidos, trabajando y definiendo roles. Aquí se trata de que todos estemos muy empoderados, cada uno desde sus regiones, desde sus partidos, viajando por todo el país, convenciendo a más ciudadanos de que estemos juntos, de que empecemos a conformar los comités regionales y locales, donde muchos más sectores son bienvenidos”, aseguró Gutiérrez al respecto.



Fue así como se conformó un comité nacional de la coalición, que coordinará los comités que se creen en las distintas regiones del país y recopilará los planes de Gobierno que se vayan diseñando en las próximas reuniones.



“Acá hay unas bases que hemos presentado cada uno de nosotros, pero esta semana todo lo programático tiene que estar integrado y lo importante es cómo seguimos desde las regiones, seguimos hablando con los sectores sociales, no hemos parado, aquí no ha habido pausa”, aseguró el exalcalde de Medellín.

"Yo no tengo partido, no tengo jefes políticos. A mí nadie me dice no puede hablar con este o hable con el otro. Nadie me puede decir eso, yo tengo un propósito de país”

Federico Gutiérrez

candidato presidencial

De igual forma, el candidato concretó esta semana el apoyo de tres fuerzas políticas: la U, Mira y Conservador, firmando acuerdos programáticos con cada uno.



Al respecto, Barguil, saliente senador ‘azul’, manifestó que “el partido en pleno, toda la bancada y en particular las bases, le dimos el apoyo a ‘Fico’. Es un hombre independiente. Eso le da la posibilidad de diálogo con todos los sectores. Es un acuerdo programático, sin ningún tipo de condiciones”.



Y añadió que “saldremos a recorrer las regiones para que él, con su talante y reconocimiento, sea el próximo Presidente de Colombia”.

Con relación al liberalismo, Gutiérrez tuvo un encuentro el miércoles con el expresidente César Gaviria, jefe de esa colectividad, con quien habló, según trascendió, de defender la democracia y las libertades en el país.



“Ellos seguirán sus conversaciones y seguirán deliberando. Lo que les he dicho es: ‘tómense el tiempo que requieran, seguiré trabajando’ y el mensaje que mando es que (la que tomen) sea una decisión que le convenga al país y lo que tenemos que cuidar es la democracia”, indicó.



El aspirante por el Equipo por Colombia, además, ha insistido en que su objetivo será unir al país y considera que lo puede hacer precisamente porque no tiene jefes políticos.



Justo con esa meta de reunir a varios sectores en torno a su propuesta presidencial, Federico Gutiérrez anunció que en los próximos días espera reunirse con los expresidentes Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.