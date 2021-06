Las cuatro mujeres que aspiran a ser la carta del uribismo para la Presidencia en 2022

Álvaro José Carvajal Vidarte

Cuando Álvaro Uribe Vélez ganó la Presidencia de la República por primera vez, en el 2002, se empezó a hablar que en torno a él existía el llamado ‘uribismo pura sangre’: un grupo de dirigentes en diferentes niveles que le eran muy leales a sus ideas y políticas.



Aún hoy, casi dos décadas después, se mantienen algunas personas leales al exmandatario, como la exministra y embajadora Alicia Arango o el senador José Obdulio Gaviria, ambos muy cercanos en sus campañas y gobiernos.



Pero también en ese tiempo hubo otros que brillaron mucho y que luego se le distanciaron, como la exministra Gina Parody y los actuales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti.



Con el paso de los años, el ‘uribismo pura sangre’ ha cambiado en sus militantes, pero hay una particularidad: la mayoría son mujeres, como la hoy empresaria Sandra Suárez y la senadora María del Rosario Guerra, quien lleva más de quince años siendo escudera de Uribe Vélez.



Es de ahí que pareciera que ahora el exmandatario, exsenador y jefe del Centro Democrático estaría pensando en que sea una mujer su candidata a la Presidencia de la República para la elección del 2022.

En efecto, a diferencia de otros partidos e incluso de las coaliciones de centro e izquierda, en el partido de Gobierno actualmente hay cuatro de ellas con el propósito de ser presidenciables, las senadoras, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, y la representante a la Cámara Margarita Restrepo.



Y es que Valencia, Holguín, Cabal y Restrepo hacen parte de la ‘primera línea’ del uribismo. Así lo han mostrado desde el 2012, cuando comenzaron su labor en el Legislativo, tribuna en la que son las principales defensoras de Uribe Vélez ante los ataques férreos que le hacen sus congresistas opositores.



El senador vallecaucano por esa fuerza política John Hárold Suárez asegura que “el expresidente Uribe se siente muy cómodo con ellas, le son muy leales, no de ahora sino de siempre. Además, las considera muy trabajadoras”.



El analista Luis Estrada asegura que “es seguramente una estrategia que quiere Uribe darle al partido ante la falta de tener un candidato hombre fuerte, entonces la posibilidad es una que mujer que llegue muy fuerte a la coalición de derecha, que muy seguramente se dará”.



Ese parece ser el camino marcado. Cabe mencionar que hasta enero pasado el mayor opcionado para llevar las banderas del uribismo era el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien falleció a causa del covid-19.



Luego, en mayo, se cerró una puerta más, cuando otra ‘uribista pura sangre’, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, decidió no renunciar al cargo y, en cambio, asumir también la Cancillería para continuar apoyando al presidente Iván Duque.



Ante ese escenario, los precandidatos del Centro Democrático son el senador Carlos Felipe Mejía, quien es una de las voces más radicales de la colectividad en el Congreso; el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, que sería la mejor opción para Uribe Vélez, pero quien no aspiraría debido a que todavía tiene procesos derivados de su campaña de 2014.

Otras precandidatas que se perfilan para el 2022 en distintas colectividades son Francia Márquez (Pacto Histórico) y Ángela Robledo (Alianza Verde).

El ramillete uribista



La posible estrategia política del exmandatario no la ve tan clara el analista John Mario González, quien considera que al jefe del Centro Democrático le quedará muy difícil en esta oportunidad volver a ganar.



“Le va a pasar lo mismo que a los candidatos conservadores al cierre del Gobierno de Andrés Pastrana: iban a las plazas públicas y no les apoyaban por ese mal Gobierno”, dice el experto, quien estima que, pese a tener mujeres con recorridos importantes, cualquiera de ellas podría ser castigada electoralmente por la impopularidad con la que podría terminar Duque su mandato.



Los analistas Estrada y González coinciden en que ese grupo de precandidatas sí podrían ayudar a que el uribismo se pueda fortalecer en las elecciones para Congreso, en las cuales no estará el expresidente en la lista.

"Venimos trabajando con los gremios del suroccidente, Valle, Cauca y Nariño, una ley de estímulos especiales para recuperar estos departamentos de los daños causados por el paro". Paloma Valencia, senadora.

Para los especialistas, del ramillete de las cuatro precandidatas a la que mejor le ha ido estos días es a María Fernanda Cabal, justamente por su posición más radical.



Luis Estrada sostiene que “durante el paro, ella es la que mejor ha sabido aprovechar para consolidar su imagen. Sus planteamientos han llegado muy bien a ese nicho de extrema derecha que tiene el uribismo, que es en donde mejor se mueve ella”.



Y Cabal ya informó que sí desea aspirar a la Presidencia: “La coherencia finalmente encuentra identidad en la gente, especialmente en una coyuntura tan complicada como la que está viviendo la historia política y social de este país. Entonces, la gente, de ver las intervenciones, la claridad con la que se expuso desde el Congreso y en los debates, decidió que yo podía ser. Y yo digo, si la gente lo quiere, lo hago, porque la validez está en el deseo popular”.

De su lado, Paloma Valencia también es vista como una dirigente muy fuerte, pero con un discurso muy parecido al de Uribe, no tan propio, como sí sucede con Cabal.



Para González, “Paloma es otra mujer valiente, el problema del uribismo es que se dedicaron a hacer en muchos casos ventrílocuos de Uribe y hacer comparsa de Uribe es un discurso de mala prosa. No tienen suficiente identidad, el suficiente peso que necesita el país y eso le pasa a Paloma”.

"Frente al terrorismo, la única vía es el combate con la autoridad legítima del Estado”.

Paola Holguín, senadora.

Por otra parte, Paola Holguín, además de haber sido la tercera votación del Centro Democrático en el 2018 para el Senado, se ha convertido en una defensora permanente del expresidente en los diferentes debates.

Y la representante Margarita Restrepo ha hecho lo propio en la Cámara de Representantes.



En los meses siguientes, quizá antes de octubre, el uribismo defina quiénes serán sus precandidatos presidenciales, donde sin duda estarán varias de estas lideresas. Quizá alguna de ellas sea la convocada a reemplazar a Duque en la Casa de Nariño en 2022.