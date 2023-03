"Lárgate del país, busca guardaespaldas": las amenazas que habría recibido Day Vásquez

Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que decidió revelar los presuntos vínculos económicos que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro tendría con personas implicadas en casos de corrupción y narcotráfico.



Desde hace varias semanas Day, quien ahora es testigo de la Fiscalía General, ha denunciado que su familia ha recibido amenazas luego de que ella reveló que Nicolás se habría quedado con altas sumas de dinero que le entregaron para la campaña presidencial de su papá. Sin embargo, este lunes se conoció una intimidación contra la mujer en la que la culpan de la mala hora que pasa el presidente Petro debido al trámite de sus reformas sociales.



De acuerdo con lo revelado por Semana, Day habría recibido mensajes en sus redes en los que le ordenan que se "largue del país". En esas amenazas, además, le manifiestan que por haber revelado los líos con dineros de dudosa procedencia que tendría su exmarido es que las reformas sociales del Gobierno podrían no ser aprobadas en el Congreso.



"Si su cuenta es real y verídica y no es una cuenta ficticia, le cuento amiga Daysuri que usted se cagó en nuestro querido presidente Petro, en toda su familia y en toda nuestra querida Colombia. Con decirle que las reformas a la salud, a las pensiones y lo laboral, creo que no van a pasar en el Congreso de la República y todo por sus declaraciones en contra de su esposo Nicolás Petro", dice una parte de la amenaza revelada por Semana.



En las amenazas, además, a la mujer la acusan de supuestamente estar asociada con clanes políticos para afectar la democracia del país, tanto así que la relacionan con la familia Char, así como con el expresidente Álvaro Uribe. En uno de los mensajes, incluso, le dicen que "cierre el pico" y que "busque guardaespaldas".



"Más bien de cerrar el pico y tu jeta maluca y largarte del país. Dile a tu mozo Name y a tu moza Elsa Margarita Noguera que te pongan guardaespaldas de gentes de tu bella invasión Santo Domingo de Guzmán. Dime quién te pagó para vomitar toda esa churria de mierda que hablaste en contra de nuestra democracia, fueron los Char, los Cabal, los Gerlein, los Name, los Cepeda, los Fico Gutiérrez, Uribe Vélez", señala la amenaza.



Aunque la mujer no se ha pronunciado al respecto y se desconoce quiénes estarían detrás de las intimidaciones, Semana aseguró que las amenazas ya están en manos de la Fiscalía General para que se adelanten las investigaciones correspondientes.