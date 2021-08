¿La tercera es la vencida?, análisis del encuentro entre Maduro y la oposición

El Gobierno y la oposición de Venezuela regresan a una mesa de negociación, con una agenda centrada en sanciones internacionales, liberación de presos políticos y condiciones electorales, sin que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder esté en riesgo.



“El Gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria (...) se encuentran en la fase final de conversaciones exploratorias, con el objetivo de iniciar negociaciones en México facilitadas por Noruega”, escribió el Ministerio de Exteriores azteca en Twitter.



El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó igualmente que el encuentro comienza hoy en Ciudad de México, con una reunión que antecede a la semana de trabajo, que arranca el 30 de agosto y se considerará el inicio formal de la negociación.



En el primer encuentro será presentada la agenda, que según Maduro consta de siete puntos. “Hemos hecho un conjunto de demandas, de exigencias y las mantenemos firmemente: en primer lugar, el levantamiento inmediato de todas las sanciones criminales”, dijo refiriéndose a las medidas en contra del Ejecutivo y sus principales figuras, incluido un embargo petrolero de Estados Unidos.



La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó pide condiciones electorales, un cronograma que incluya comicios presidenciales y la liberación de presos políticos, entre ellos el exdiputado Freddy Guevara, detenido hace poco.

“Puede haber una flexibilización de algunas sanciones vinculadas a los temas humanitarios” y “ceder en temas como los presos políticos o el reconocimiento institucional de la oposición”, estimó Luis Vicente León, director de Datanálisis.



Venezuela acumula ocho años de recesión y una reducción del PIB del 80 % desde 2014. No obstante, Maduro mantiene el control institucional y territorial, mientras que Guaidó perdió dominio del Legislativo, tras marginarse de las parlamentarias del 6 de diciembre en las que arrasó el chavismo.



“La oposición no tiene nada en la mano para ofrecer”, sino “la relación con quien sí lo tiene: la comunidad internacional. La oposición puede pedir incorporar eso en las negociaciones, pero las decisiones son de los países”, argumentó León.



En junio, EE. UU., Canadá y la Unión Europea se mostraron dispuestos a “revisar” las sanciones contra Maduro si ven “avances significativos en una negociación integral” hacia elecciones “creíbles, inclusivas y transparentes”.



“Hay una comunidad internacional alineada, hay un viento a favor, no perdamos la oportunidad”, dijo el excandidato presidencial Henrique Capriles: “El todo o nada no sirve”.

Guaidó, siendo jefe del Parlamento, se juramentó en 2019 como presidente interino tras la reelección de Maduro el año anterior, considerada fraudulenta.

"No aguanta hasta 2024"

Este proceso sigue a una negociación interna liderada por Capriles, que resultó en liberación de algunos presos políticos y nuevas autoridades electorales, aprobadas por Washington y la Unión Europea, y ocurre mientras el país se encamina a elecciones de alcaldes y gobernadores en noviembre.



“Mientras la negociación va, hay una elección y la oposición va a ser más fuerte en la mesa si le va bien en la elección”, agregó Capriles.



La oposición muestra señales de querer participar en las regionales, pero no ha anunciado si irá unida en bloque.



Pedro Benítez, docente universitario, cree que lo puede centrarse en la “reinstitucionalización del país”. “Que le devuelva a la gente la confianza en el voto”.



Pero “no es cierto que Maduro esté contra las cuerdas”, según León. “¿Está afectado?: Sí. ¿Tiene sanciones?: Sí. ¿Le gustaría resolverlas?: Sí. ¿Está a punto de salir del poder?: No”.



Por ello, adelantar las presidenciales, previstas en tres años, está descartado de momento. “No es que queramos las presidenciales mañana”, dijo un opositor, “pero esto no aguanta hasta 2024”.