La puja de uno de los candidatos a magistrado del CNE para validar su postulación al cargo

Este miércoles el Congreso de la República se vuelve a reunir en pleno para realizar una nueva elección, se trata la de escoger al nuevo Consejo Nacional Electoral que por ley sus nueve magistrados terminan periodo al final de agosto.



Para ese proceso, los partidos políticos ya postularon a sus candidatos, esto porque los magistrados del CNE son postulados por las mismas colectividades políticas a quienes ellos deberán de investigar y juzgar en algunos casos.



Lea además: ​Video: ¡Susto tricolor! Petro recibió banderazo en la cabeza tras el desmayó de un escolta



El proceso para esa votación ya está llegando a su último filtro, de hecho la Comisión de Acreditación esta verificando que todos los candidatos inscritos, 25 en total, sí cumplan con los requisitos para aspirar al CNE.



Sin embargo hay un candidato, Altus Baquero, inscrito por el Partido Liberal, a quien se le ha señalado de no tener los requisitos para estar en la plancha, esto en una clara puja interna que hay en liberalismo por quedarse con ese cupo.



A Baquero se le señala de no tener la experiencia como abogado, que es un asunto central para poder ser magistrado en el máximo tribunal electoral del país, sin embargo el aspirante dice “verificar es muy sencillo. La fecha de grado y de pregrado de la universidad del Rosario es del 22 de agosto de 2007, si usted suma desde esa fecha hasta el 22 de agosto de 2022, están claramente los 15 años. La elección es el 24 de agosto así que se cumple el requisito”.



Considera además que la elección del Consejo Nacional Electoral no obliga a una convocatoria pública y se trata de una postulación de los partidos políticos, a la vez que recordó que en 2018 el Congreso le elevó una consulta al Consejo de Estado para saber si se debería hacer una convocatoria pública para la elección de los magistrados y la respuesta es que no es necesario.



Lea también: "Cada casa construida en Providencia costó $600 millones": Petro critica



Respecto a los señalamientos que él será la cuota del defensor del Pueblo, Carlos Camargo en el CNE, sostuvo que “lo conozco hace mucho tiempo, más de 15 años, hemos tenido una relación personal y académica, pero yo no soy ficha de nadie, lo que tenemos es el apoyo de una colectividad, de un partido, tal como lo señala la Constitución y la ley”.



“Tengo la preparación que se requiere, me he desempeñado correctamente en los cargos que me han encomendado, tengo los estudios y el conocimiento del sistema electoral, he trabajado al lado de uno de los hombres que más conoce el sistema electoral en Colombia como lo es el doctor Carlos Ariel Sánchez”, concluyó.