“La Paz Total es un disfraz para legalizar el narcotráfico”: expresidente Pastrana en su visita a Cali

“El gran enemigo de Colombia es el narcotráfico, porque permea a toda la sociedad. Por eso, me preocupa y me llama la atención que siempre, en todas las reformas, uno encuentra un artículo que pretende beneficiarlo. La Política de Paz Total del presidente Gustavo Petro es un disfraz para legalizar el narcotráfico”.



Así se expresó el expresidente Andrés Pastrana desde Cali, adonde llegó como parte de un recorrido por el país para promover la participación de su partido, Nueva Fuerza Democrática, en las elecciones territoriales de octubre.



Le puede interesar: Se aplaza declaración de Day Vásquez contra Nicolás Petro en la Procuraduría



“Según la propia Fiscalía, no hay fumigación de los cultivos ilícitos. Creo que vamos a llegar a 400 o a 500 mil hectáreas. Hoy no se está persiguiendo a los grandes carteles. Incluso, se habla de una política de sometimiento que al final también es un disfraz para beneficiar el narcotráfico en el país”, agregó el exmandatario.



Además, Pastrana se refirió ala falta de recursos para la reparación de las personas afectadas por el conflicto armado: “Las Farc eran catalogadas como los grupos terroristas más ricos del mundo. ¿Dónde está ese dinero para reparar las víctimas? No hay plata porque no se les exigió absolutamente nada a las Farc ni al narcotráfico, porque hoy lo que llaman los colombianos disidencias eran los bloques que estaban activos en la guerrilla”.



El expresidente también rechazó el apoyo que le están brindando los miembros del Partido Conservador a la reforma a la salud del Ejecutivo.

“Si hubiera sido director del partido, habríamos presentado una contrarreforma, que es lo que debe hacer uno como movimiento político. Pero no, ellos simplemente están plegados al Gobierno”, señaló.



“Usted no puede decir que está de acuerdo con una reforma si meten 184 proposiciones al proyecto. El senador Efraín Cepeda, director de la colectividad, se ganó el Baloto, porque cada vez que los partidos Conservador, Liberal y la U citan al Presidente, salen con más puestos, más mermelada, más corrupción. Lo que estamos viendo con la reforma a la salud es al Gobierno comprando senadores y representantes a la Cámara para que pase la iniciativa”, aseguró Pastrana.



Le puede interesar: Video: moción de censura contra el canciller Leyva fue interrumpida por manifestantes



Y continuó: “Los conservadores debieron tomar una decisión desde hace mucho tiempo de ser partido de oposición, porque exactamente lo que Gustavo Petro representa es la antítesis de lo que defendemos nosotros”.



De otro lado, el exmandatario aseguró sentirse preocupado por los recientes hechos violentos que han ocurrido en el país, tales como el secuestro de los 17 militares de la Tercera División del Ejército que adelantaban operaciones contra las disidencias de las Farc en Toribio, Cauca, y la retención de varios policías retenidos en Los Pozos, Caquetá.



“Estamos encontrando que el Mandatario quiere hacer exactamente lo mismo que el narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y por eso me preocupa que Petro haya ido cinco o seis veces a Venezuela, porque va a recibir órdenes”, indicó.



En ese sentido, señaló que “lo primero que hizo Maduro en ese país fue desmantelar al Ejército y a la Policía, que es lo mismo que está pasando aquí cuando entra el nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, y descabeza a más de 50 generales y almirantes. Ahí sacaron a cinco generaciones. Hace quince días renunciaron 30 coroneles de la Policía y más de 30 del Ejército y la semana pasada renunciaron otros 15”.



El expresidnte añadió: “¿Quién va a manejar la seguridad en Colombia? Hoy no tenemos liderazgo en nuestras Fuerzas Militares y Petro está maniatando tanto a la Policía Nacional como al Ejército”.



Además, explicó que “las situaciones en el Caguán y en el Cauca demuestran que ellos (los militares) no tienen un respaldo del Gobierno, ni de su Ministro de Defensa y, por lo tanto, se están retirando. ¿Por qué me voy a sacrificar?, piensan, si ni siquiera me ayudan mis altos mandos militares ni el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía, que es el Presidente”.

“Nunca unas elecciones habían sido tan importantes”

“Tenemos que unirnos, dejar los egos. Como Nueva Fuerza Democrática, al que tengamos que apoyar, que veamos que tiene posibilidad, vamos a hacerlo. Propondría al Centro Democrático y a Cambio Radical que busquemos un mecanismo para que inscribamos a un solo candidato que nos permita ganar las alcaldías”.



Con esas palabras el expresidente Andrés Pastrana mencionó una posible alianza de la colectividad que dirige con otras con las que comparte la misma ideología.



Para él, “nunca en la historia de Colombia unas elecciones locales habían sido tan importantes. Si nosotros, me refiero a la centro derecha, no ganamos los comicios regionales, no volveremos a ver el poder en muchos años”.



Le puede interesar: "No podemos perder más tiempo": Gustavo Petro sobre Ecopetrol y el hidrógeno verde



Pastrana explicó que “hasta el 25 de abril quienes quieran participar en la Nueva fuerza Democrática pueden hacerlo, no se va a castigar ni con el transfuguismo político ni con doble militancia, esto está respaldado cuando la sentencia de la Corte Constitucional nos devuelve la personería jurídica del partido”.



“Estamos abriendo la posibilidad de que, a través del partido, se puedan vincular los conservadores que de verdad quieren mantener los principios, los valores y la dignidad que no es la que está representando la dirigencia”, añadió.



El exmandatario también se mostró preocupado porque la imagen conservadora se estaría desgastando: “Tenemos a unos dirigentes del Partido Conservador que entregaron más de 170 años de historia en minutos, unos dirigentes que se han dejado corromper por el Gobierno. Yo no renuncié a la colectividad, los que renunciaron fueron ellos. Quienes hoy llevan su vocería renunciaron a los valores filosóficos e ideológicos de los ‘azules’”.



Por ello, “tenemos que recuperar Bogotá, Cali Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Tenemos que ganar las grandes ciudades y debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para lograrlo”.