"No podemos perder más tiempo": Gustavo Petro sobre Ecopetrol y el hidrógeno verde 

En medio de la posesión de embajadores, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la designación de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol.



El mandatario colombiano aseguró que la compañía debe comenzar a trabajar en el uso del hidrógeno verde.



“Ayer se nombró presidente de Ecopetrol. Ecopetrol debe ser un socio fundamental sobre todo en el tema de hidrógeno verde, no podemos perder tiempo. Europa necesita el hidrógeno verde y nosotros necesitamos cambiar nuestra matriz de exportaciones”, expresó Petro.



Le puede interesar: El general Henry Sanabria ya no será el director de la Policía Nacional ¿quién lo reemplazará?



Por su parte, el asesor presidencial y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Saúl Kattan, aseguró que Roa tiene todas las capacidades para liderar una de las compañías más importantes para el país.



“Que hayan puesto a sonar a Ricardo desde un principio obviamente genera un ruido, pero eso no lo inhabilita del proceso, por supuesto tiene unas capacidades y unas habilidades que están ahí, tiene 30 años de experiencia, conocedor del sector eléctrico, de gas”, afirmó Kattan.



Y concluyó el asesor presidencial: “Conoce el tema y no se puede negar su conocimiento y fue un consenso en la junta para llegar al nombre de Ricardo, eso es importante”.