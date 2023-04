Video: moción de censura contra el canciller Leyva fue interrumpida por manifestantes 

La moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva fue interrumpida en la tarde de este miércoles por un grupo de policías en retiro que intentó ingresar al Salón Elíptico, luego de asistir a un acto que realizó el representante a la Cámara del partido Centro Democrático, José Jaime Euscáteguí.



El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, tuvo que suspender de manera transitoria la sesión luego de que las familias y miembros de la Fuerza Pública adelantaran una manifestación con megáfonos.



Alrededor de 40 familiares y víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública de Colombia se agruparon a las afueras del recinto para intentar entrar al debate.



El congresista del uribismo sostuvo que solo estaba pidiendo que dejaran entrar a este grupo de personas que protestaba por el asesinato de militares y policías. "Se molestan porque tenía una foto de los militares asesinados, no sean hipócritas, a mí me respetan", declaró.



Frente a eso el presidente Racero le respondió: "no me voy a bajar al nivel de esa intervención, le pido que se calme, respete a la corporación, respete a su partido, a los citantes, a Colombia estamos acostumbrados a sus gritos, a su pelea, está quedando mal usted. No me voy a bajar a responder a su bajeza. No voy a sacar a nadie por la fuerza, primero el diálogo así me amenacen".



"El Centro Democrático promueve esta toma del Congreso. Al uribismo les gusta la democracia y el respeto de las instituciones sólo cuando están ellos en el poder", dijo el congresista vallecaucano Duvalier Sánchez.

#Atención | A esta hora se ve interrumpida el debate de moción de censura contra el ministro Álvaro Leyva debido a manifestantes que se encuentran fuera de la plenaria.



🎥 Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/GOmmtGWMrY — El País Cali 📰 (@elpaiscali) April 12, 2023