Tras ocho meses en el Gobierno, Gustavo Petro aún no designa dirección de Rtvc y Mincultura 

Después de ocho meses desde que Gustavo Petro se posesionó como Presidente de Colombia, aún hay entidades que no cuentan con directores en propiedad que encaminen su gestión.



Una de las que más ha esperado su designación es la gerencia del Sistema de Medios Públicos Rtvc que compone medios como Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria yRtvc Noticias.



El sonajero para esta entidad ha sido amplio y diverso. En un comienzo sonó para el cargo la comunicadora y periodista Mabel Lara, también el presentador y periodista Sergio Barbosa, quien en diferentes ocasiones ha asegurado que no ha recibido ningún ofrecimiento.



Después se especuló que era inminente la llegada de la actriz Jennifer Steffens, sin embargo, la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, desmintió la designación.



En los últimos días ha sonado la designación del periodista y escritor Hollman Morris Rincón, una persona cercana a la Colombia Humana y al mismo presidente, pero que se alejó luego del escándalo por el supuesto maltrato a su exesposa, por tal motivo, el posible nombramiento de Morris ha desatado todo tipo de críticas.



Otra cartera que quedó sola fue el Ministerio de Cultura, esto después de que el presidente Petro decidiera no continuar con los servicios de la exministra Patricia Ariza de quien, hasta el momento, no se conoce el motivo de su salida del ejecutivo.



Mientras es designado nuevo ministro, actualmente está en encargo Jorge Ignacio Zorro, quien fue relacionado como docente de piano de las hijas del presidente Petro, hecho desmentido por el mismo mandatario colombiano.



Además, recién Zorro llegó al cargo, el ministro encargado le envió una carta a la exministra Ariza: "Con humildad recibimos de sus manos la llama que forjará el cambio para miles de artistas, sabedores, cultores, jóvenes y mujeres del país. Su legado lo abrazamos con profundo respeto pues gracias a su dedicación y trabajo se consolidaron los caminos para darle a las culturas, las artes y los saberes”.



Por ahora el ejecutivo no da señales de lo que serían los nombramientos en RTVC y el Ministerio, por tal motivo, continúan esas entidades vacías y sin un mayor progreso.