"La movilización popular no es salir a la calle": Prada niega pedir presión para la Tributaria

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció con relación a la polémica que generó el discurso que él dio a una comunidad de Caloto, en el Cauca, en el que le planteó a los asistentes convocar movilizaciones populares para presionar al Congreso en aprobar la Reforma Tributaria.



"Listos, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta, el que entendió, entendió. Necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer, y lo que queremos hacer es tomar decisión con ustedes", dijo Prada en su intervención.



Lea además: Polémica: Alfonso Prada pidió movilización social para aprobar la reforma tributaria



Ahora y luego de la controversia que generaron sus declaraciones, el ministro Prada aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que él en realidad no invitó a la comunidad a que salgan a las calles del país a movilizarse como forma de presión al Congreso para que se apruebe la Reforma.



Al respecto, Prada comentó que la ciudadanía debe entender que al referirse a movilización, él no hablaba de salir a la calle. "Hay que entender hoy el lenguaje, la movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie", precisó.