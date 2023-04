La increíble cifra de años y billones que se necesitarían para reparar a víctimas del conflicto armado en Colombia

“Nos tenemos que romper la cabeza preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr, no $24 billones de la reforma tributaria, más de $301 billones para contrarrestar la desigualdad, y esto va a requerir un esfuerzo intelectual, de participación, de reflexión en cómo lo hacemos, porque lo requerimos”.



Así lo advirtió ayer Patricia Tobón, directora nacional de la Unidad para la Atención de Víctimas, a propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que tiene lugar el 9 de abril.



La funcionaria aseguró que ese es un esfuerzo que “no lo vamos a hacer obviamente en cuatro años, requerimos mucho más tiempo. Pero estos cuatro años tenemos que aportar decisión, limpiar los caminos, poner cimientos”.



Además, en la mañana de ayer, en la apertura del foro ‘El poder de las víctimas del conflicto para transformar a Colombia, un diálogo para el cambio y la construcción de Paz’, Tobón señaló que los afectados por el conflicto armado que se ha registrado en el país han tenido que “reponerse de las heridas ellos mismos a lo largo de su historia, ante la ausencia de una respuesta integral y efectiva”.



“Se requerirían más de 60 años para contrarrestar la profunda desigualdad, para reparar de manera integral a las víctimas, sin duda en estos cuatro años ayudaremos a contribuir a ese rezago, pero la verdad cruda y dura es que mientras no exista una dejación de armas, no va a bajar el número de victimización en los territorios afectados por el conflicto”, agregó.



En ese sentido, la funcionaria indicó que, con corte al 28 de febrero de este año, se han incluido en el Registro Único de Víctimas a 9.446.572 personas, de las cuales 7.496.170 reciben atención en diferentes medidas por parte de esa entidad.



Según dijo, en diez años de implementación de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, se han formulado solo 52 planes de implementación previstos: “Nosotros, en solo estos cuatro años, vamos a hacer, de esos 829, más de 600, el 80 %”, añadió y advirtió que sin verdad y sin dejación de armas no habría una paz completa.



“En la medida en que no avancemos, pierde la sociedad, pierde todo el país. Entonces, creo que el mensaje y la reflexión de esta semana (durante la cual se harán actos conmemorativos) es muy necesaria para toda esta transición que estamos liderando y ayudando a construir, que es la que nos toca en este Gobierno”, afirmó la directora de la Unidad para la Atención a las Víctimas.



Y continuó: “Los años que quedan de este Gobierno no son nada, porque se requerirán muchas administraciones comprometidas con la paz y las profundas transformaciones económicas que debemos emprender para contrarrestar la desigualdad que enfrentamos en un país que requiere más inversiones más allá de las que se debaten en las reformas tributarias”.



De su lado, Sara Morales, integrante de la Corporación Rosa Blanca, que reúne a mujeres excombatientes de las extintas Farc, señaló que las víctimas deben tener mayor preponderancia “que las mismas organizaciones de grupos armados”.



Y agregó que “el gran reto es que se nos reconozca la participación como constructores activos de la paz, y eso involucra ser instrumentos para la implementación y aplicación de una política de Estado orientada a la rehabilitación integral de las víctimas, porque no se ven como lo necesitan”.



Observó que “en los Acuerdos de La Habana nunca se tuvo en cuenta a las víctimas. Quienes construyeron y organizaron este tema de la paz fueron las organizaciones y los actores armados, pero nunca las víctimas hicimos ese trabajo y ese tejido social. Somos las víctimas directas del conflicto armado en los territorios de Colombia quienes realmente conocemos el dolor y el padecimiento de la violencia”.



“El Gobierno debe construir una política donde seamos las víctimas quienes garanticemos que se tienen en cuenta nuestros derechos”, indicó.