Advierten sobre un nuevo mico en el Plan de Desarrollo que favorecería a los bancos

El exrepresentante a la Cámara, Erasmo Zuleta, advirtió que en el plan de desarrollo que va para las plenarias se aprobó un artículo que ya no obliga a los bancos a prestar a los pequeños y medianos campesinos 12 billones de pesos.



Zuleta, sostuvo que “nos quieren meter un mico y en nombre de los campesinos no lo permitiremos. Presidente Gustavo Petro, no permitamos que el Plan Nacional de Desarrollo derogue la Ley 2186 de 2022, de mi autoría, esta garantiza más de 12 billones en crédito para pequeños y medianos productores del campo”.



Zuleta sostuvo además que “volveremos al Congreso en esta semana para defender esta ley que beneficia a millones de campesinos y porque le quieren hacer un gran favor al sector financiero para que no cumpla con su responsabilidad social con el Estado”.



Para Zuleta, esto va en contravía del anuncio del presidente Petro al cierre de marzo cuando se conoció que asignará 150 mil millones de pesos para nueve líneas especiales de crédito que beneficiarían a pequeños y mediados productores del país. La noticia fue presentada por la propia ministra de Agricultura, Cecilia López, y fue bien recibida. “Tenemos que salvar el campo”, expresó Zuleta.



Por ahora el plan de desarrollo tiene 330 artículos, pero según el senador ponente Alberto Benavides, se revisará si algunos de los artículos negados se pueden volver a incluir.



“Volvemos a las mesas técnicas conjuntas de las comisiones terceras y cuartas, donde coordinadores y ponentes analizaremos el texto del Plan Nacional de Desarrollo que quedó después del primer debate”, destacó el senador.



Es precisamente en esa revisión del articulado en donde el reclamo del exrepresentante Erasmo Zuleta será analizado.