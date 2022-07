La Guajira se quedó sin gobernador, Corte Constitucional confirmó su destitución 

La Corte Constitucional confirmó decisión del Consejo de Estado y destituyó a Nemesio Raúl Roys Garzón, quien había sido elegido gobernador del departamento de La Guajira, para el periodo 2020-2023, por considerar que este incurrió en doble militancia.



La corporación sostuvo que, efectivamente, Garzón incurrió en doble militancia, pues “se encontró demostrado que el diputado apoyó públicamente a un candidato avalado por una coalición de la que no formaba parte su partido para las elecciones del Gobernador de Tolima”.



Además, aclaró “que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas, sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica”.



Así las cosas, negó la tutela interpuesta por Nemesio Raúl Roys Garzón contra el Consejo de Estado, y en su lugar confirmó la nulidad de su elección.



Vale la pena recordar que Nemesio Raúl Roys Garzón fue elegido como gobernador de La Guajira, inscrito como candidato único a la gobernación por la coalición ‘Cambio por La Guajira’, conformada por los partidos Conservador, del cual forma parte, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Social de Unidad Nacional.



No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró que Nemesio realizó manifestaciones de apoyo a Gerardo Abel Cujia Mendoza y Euclides Manuel Redondo Peralta, candidatos a las alcaldías de Uribia y Riohacha, respectivamente, quienes pertenecían a agrupaciones políticas distintas a su partido de origen y a las agrupaciones políticas coaligadas.



Finalmente, resaltó que el Consejo de Estado no incurrió en yerros, y que no se violaron los derechos fundamentales al declarar nulo el acto que lo declaró como gobernador del departamento de La Guajira.